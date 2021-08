Empresas de Nuevo León se beneficiarán de caravanas de vacunación en Texas

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que un total de 133 empresas se han inscrito en el programa de Vacunación Transfronteriza, que iniciará a partir de mañana.

Sin embargo, apenas se cuentan con 25 mil vacunas de Jhonson & Jhonson para los 48 mil 207 trabajadores inscritos, por lo que aseguró que se buscará obtener más inmunizadores pronto.

Las que sí podrán vacunar a sus empleados son las que se inscribieron primero, mientras que las 97 que se quedan fuera tendrán que esperar.

Las empresas que participan en el proyecto con una duración de 5 semanas, y que será ampliado de ser posible, deberán ser las que tengan relación o sean americanas certificadas, o exportadoras, como las que conforman Index y Caintra.

En rueda de prensa, Samuel García rectificó y aseguró que no se necesitará visa. “Yo le pedí a mi equipo que, por logística, registren quienes sí la tienen, pero no se requiere porque la gente no se va a bajar de los autobuses”, dijo.

A partir de mañana y el jueves, las ‘Caravanas de vacunación’ plantea trasladar a mil 500 trabajadores de 21 empresas como Metalsa, AEIn, PepsiCo, Femsa, HEB, Alfa Vivaaerobus, Gruma y Senda, entre otras.

Esta última empresa de transporte, Grupo Senda, proporcionará 40 camiones diarios para que las personas sean vacunadas en Laredo.

Javier Pérez Sagaón, por su cuenta, donará 30 mil cubrebocas a la causa, para regalarlos a los empleados que conformarán las caravanas.

Finalmente, Farmacias del Ahorro donará 30 mil pruebas rápidas, que son solicitadas a los trabajadores. Hoy, los 800 que asistirán a vacunarse mañana, ya se están aplicando las pruebas.

Serán 20 empleados por camión y serán un total de 40 camiones los que saldrán este miércoles hasta alcanzar los 800 ciudadanos inmunizados, mientras que el jueves serán trabajadores de 19 empresas viajando en 37 unidades.