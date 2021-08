Calderón ironiza sobre el show del Tempo Mayor en el Zócalo

El ex presidente Felipe Calderón mandó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde ironiza sobre el show que se montó en el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar los 500 años de la resistencia indígena de México.

"La celebración de las bonitas tradiciones aztecas incluirá la recreación de los sacrificios humanos #Covid_19", se puede leer en el post del político, que cuestionó la decisión de realizar las ceremonias sin protocolos de sanidad.

En Plaza de la República, en la Ciudad de México, miles de personas acudieron a ver el show de luces, sin respetar el uso de cubrebocas o cuidar la distancia social. La primera presentación de la Memoria Luminosa proyectada en la maqueta monumental del Huey Teocalli, presentó el origen mítico, el tránsito histórico y el final de la Tenochtitlán.

Las funciones durarán dos semanas

La proyección se realizó en una réplica del Huey Teocalli, del Templo Mayor, basada en investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la maqueta se representaban personajes de la historia de México, como Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Tezcatlipoca, Coatlicue, Coyolxauhqui y Huitzilopochtli.

Las funciones se podrán ver desde el viernes 13 de agosto hasta el domingo 29 de agosto, de 8:30 a 9:30 de la noche, con una duración de 15 minutos.

Reacciones encontradas por el Tweet

En sólo unos minutos, el post de Felipe Calderón tuvo más de 3 mil retweets y casi 15 mil Me gusta. Además, muchos seguidores escribieron respuestas al mensaje del ex panista. Algunas respuestas decían "Esperemos que no mueran muchas personas por está irresponsabilidad de los actuales gobernantes" o "Se espera que la muerte sea recreada dentro de los próximos quince días".

Pero también hubo otros comentarios en los que atacaban al michoacano, por ejemplo "Hubo más muertes durante el régimen del Felipe Calderón".

Hay que recordar que el ex presidente, junto con Vicente Fox y Ricardo Anaya, han sido de los personajes de la política mexicana que más han cuestionado las decisiones de López Obrador a través de sus redes sociales, especialmente Twitter.