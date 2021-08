AMLO propone nueva consulta; ahora para proyecto de agua en la Comarca Lagunera

Al afirmar que no confía en el Poder Judicial, pues está "podrido", el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso consultas para determinar si continúa o no el proyecto "Agua saludable para La Laguna", mismo que ya cuenta con amparos interpuestos.

De seguir con el proyecto, los amparos deberán quitarse, pues dijo que no quiere heredar obras inconclusas a nuevos gobernantes y también consideró que el presidente de la República no puede ser rehén de personas o grupos, por muy poderosos que sean.

"(Es necesario) llegar a un acuerdo entre todos de que vamos a ayudar, convencer a quienes han presentado estos amparos, que los retiren, si no los retiran no se hará la obra, así de claro”, advirtió a empresarios, productores y ambientalistas de La Laguna.

En ese sentido, puso como plazo el 3 de octubre de 2021 para determinar, luego de consultas entre los involucrados y la ciudadanía, si se hace o no la obra, incluso, para esa fecha retirar los amparos.

Acompañado de los gobernadores de Durango y Coahuila, José Rosas Aispuro y Miguel Riquelme, el mandatario recordó que su gobierno heredó obras sin terminar, como el Tren Toluca - Ciudad de México- por lo que no iniciará un proyecto en donde exista oposición y amparos.

“¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicios de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”, expuso.

Y no seré, añadió el mandatario, se lo digo con toda claridad, rehén de nadie, el presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos que sean, por influyentes que sean, por combativos que sean, siempre debe prevalecer la justicia en todo caso y la verdad, la justicia y la verdad que nos hará libres siempre”, aclaró.

"Me gustaría que para el 3 de octubre ya no estuviesen vigentes o en proceso o en curso esos amparos, porque si están los amparos aunque aquí se diga no hay problema, vamos adelante, no, el día 3 de octubre no hay amparo y hay acuerdo y vamos para adelante”, reiteró.

En ese sentido, dijo que si siguen los amparos y no hay acuerdo todo queda como "amigos" y el recurso federal del proyecto "Agua saludable para La Laguna" se suspende en su gobierno.

"Vamos hacia adelante, pero espero comprendan mi situación, yo tengo que actuar con responsabilidad en beneficio de todo el pueblo de México”, remató el mandatario.