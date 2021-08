Vacunas contra el COVID: ¿Cuándo me toca la segunda dosis?

Desde diciembre de 2019 el SARS-Cov2 se convirtió en un nuevo y poderoso enemigo a combatir, pues desde su descubrimiento atentó contra la vida de millones de personas en el mundo; su expansión fue tan veloz que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia el 11 de marzo de 2020. Ante esto, las grandes farmacéuticas comenzaron el desarrollo de la vacuna contra Covid-19 para mitigar los contagios y muertes a nivel mundial.

Farmacéuticas como Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, entre otras, desarrollaron vacunas anticovid y gracias a ellas la inmunización a nivel global ha avanzado rápidamente; sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo se administran sus dosis y qué efectos tienen una vez que se aplican. Aquí te explicamos cuáles necesitan uno o más refuerzos, cuánto tiempo debe de pasar entre una y otra y todo lo que debes saber al respecto.

Pfizer/BioNTech

Los ensayos clínicos demostraron que la vacuna de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech tiene una eficacia de más del 91 por ciento para prevenir el contagio del Sars-Cov-2 tras la administración de dos dosis.

De acuerdo con los desarrolladores, para alcanzar el punto máximo de inmunidad, la segunda dosis debe aplicarse tres semanas, o 21 días después de haber recibido la primera; sin embargo, puede recibir su segunda dosis hasta 6 semanas o 42 días después si es necesario.

Y aunque con las dos dosis los anticuerpos protegen de un posible contagio, los expertos recomiendan el uso de una tercera dosis seis meses después para reforzar la inmunidad, pues la variante Delta podría disminuir su eficacia de más del 90 por ciento al 64 por ciento.

AstraZeneca

La vacuna desarrollada por AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford tiene una eficacia del 63 por ciento contra la infección por coronavirus y también se administra en dos dosis. La protección del antígeno comienza aproximadamente a las tres semanas de la primera dosis y se recomienda que el refuerzo se aplique al cabo de ocho a 12 semanas.

Los responsables de su desarrollo aún evalúan la posibilidad de administrar una tercera dosis; pues aunque los primeros estudios señalan que los anticuerpos aumentan con el refuerzo, no hay datos concretos para aprobarla.

CanSino

La farmacéutica CanSino demostró que su vacuna de una sola dosis tiene una eficacia general del 68.83 por ciento y mantiene los anticuerpos elevados seis meses después de recibirla; sin embargo, los desarrolladores recomendaron aplicar un refuerzo seis meses después pues logra que los niveles de protección se multipliquen por ocho.

Sinovac

La vacuna de Sinovac de dos dosis ha demostrado tener una efectividad del 51 por ciento y del 100 por ciento frente a la hospitalización y el desarrollo grave de la enfermedad.

Los fabricantes recomiendan administrar la segunda dosis después de dos a cuatro semanas para tener el esquema de vacunación completo; sin embargo aún no se han pronunciado sobre si necesitará una tercera inyección.

Johnson&Johnson

La vacuna Janssen de Johnson&Johnson de una sola dosis tiene una efectividad del 66.9 por ciento y alcanza la máxima protección posible dos semanas después de administrarse. Hasta el momento no se tiene información sobre un refuerzo para esta vacuna.

Sputnik V

Los científicos rusos demostraron que la eficacia de la vacuna Sputnik V es del 91.6 por ciento sin efectos secundarios graves. De acuerdo con los desarrolladores, el intervalo de tiempo entre la primera y segunda dosis debe ser de tres semanas para desarrollar los anticuerpos necesarios.

Ante el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, los productores ofrecerán una dosis de refuerzo de su vacuna para aquellos que ya hayan recibido la segunda seis meses antes.

Moderna

Por su parte, la vacuna contra el covid-19 de Moderna, que también se administra en dos dosis, mostró una eficacia del 93 por ciento. El refuerzo de este antígeno debe aplicarse después de cuatro semanas o 28 días de haber recibido la primera.

La farmacéutica planea producir una tercera dosis para aplicarla después de seis meses de haber recibido la segunda para combatir las nuevas variantes del virus, pues eventualmente la inmunidad disminuye y quieren garantizar la mayor seguridad posible.

Aunque las estadísticas de vacunación a nivel mundial crecen día con día, la OMS pidió a los gobiernos no bajar la guardia pues la pandemia está lejos de terminar. Ante esto insistieron en impulsar a la sociedad a mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos constante y la sana distancia para evitar más contagios. Además aseguraron que una tercera dosis de la vacuna contra covid-19 podría ser innecesaria, pues si bien no se han registrado efectos adversos después de recibir un refuerzo, pondría en riesgo a los países pobres que no han podido inmunizar a su población; por ello pidió a las farmacéuticas y gobiernos priorizar la vacunación a quienes no han recibido ninguna dosis, así como a personas de alto riesgo.