Falta mejorar mecanismo de protección a periodistas en México: Jan- Albert Hootsen

Ante el mecanismo que implementa el Gobierno Federal en 2012 de protección a periodistas, Jan- Albert Hootsen señaló que en México toda la estructuras de mecanismos de protección a periodistas tanto a nivel federal como a nivel estatal no están funcionando al 100 por ciento.

El representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), señaló que esta falta tiene que ver con una falta de financiamiento, ya que el hecho de que las medidas de protección se financiaban antes a través de un fideicomiso federal y hoy se financia directamente desde la Secretaría de Gobernación.

Destacó la coordinación entre las diferentes entidades de la República, el Gobierno Federal, las Fiscalías no es la más ideal, por lo que "falta mucho trabajo por hacer".

En entrevista con Gabriela Tlaseca para el espacio de Mario Maldonado para "Noticias de la mañana", Jan- Albert Hootsen señaló que cuando un periodista reporta que ha sido víctima de amenazas, se pone en contacto con el mecanismo que se conoce como "primera unidad", y con base a una evaluación de riesgos, le proporciona una serie de medidas.

Medidas en favor de los periodistas

Afirmó que existen poco más de 40 medidas diferentes proporcionadas por una empresa particular, como un chaleco antibalas, refugio, un sistema de cámaras de vigilancia entre otros, y después, cada seis meses le dan una evaluación de riesgo si las medidas deben seguir, aumentarse o que se retiren.

"El problema es en la coordinación entre policías, -cuando se habla de acompañamiento-, el gobierno federal y el seguimiento de ciertas medidas a través de la empresa particular", comentó el representante de la CPJ.

Dijo además que desde siempre esta organización siempre ha querido que el proveedor no sea una empresa particular que proporcione esas medidas sino el gobierno, pero en realidad esto no ha cambiado.

Algunos países que tienen estas mismas medidas es en Colombia, aunque es una estructura fundada por el gobierno colombiano, para defender a periodistas y defensores, y funciona mejor porque existe la Fundación para la Libertad de Prensa, y también hay países en Europa, como Holanda donde también existen estos mecanismos.

