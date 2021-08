CNTE Michoacán acuerda no regresar a clases ante falta de pagos y de insumos para evitar contagios

Morelia, Michoacán.- La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acordó no regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto debido a que no existen condiciones de seguridad sanitaria aunado a que el gobierno del estado adeuda al magisterio la segunda quincena de julio.

“Se ha decidido el no regreso a clases porque en este momento no hay condiciones de seguridad, no hay infraestructura e insumos en las escuelas como para decir que hay seguridad en materia de salud para la comunidad escolar; la educación de manera presencial queda postergada hasta que se cumplan esas condiciones.

Pero además en el estado de Michoacán no hay condiciones porque no se ha pagado a 28 mil trabajadores de la educación”, precisó Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la Sección XVIII.

El líder sindical precisó que el regreso a las labores educativas virtuales, también está a discusión de manera interna, en tanto no reciban el pago salarial y se garantice que en la posteridad, recibirán su sueldo en tiempo y forma, por lo que el pago de la quincena 14 no será la solución definitiva al conflicto por el que el gremio se ha movilizado en las últimas semanas.

“Aunque así fuera tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con las otras 10 quincenas que faltan para cerrar el año 2021, por eso hemos decidido que no vamos a regresar a clases por el tema sanitario, pero también porque no se ha pagado”, insistió.

La CNTE en Michoacán recalcó que cerca del 50 por ciento de las escuelas públicas del estado no cuentan con agua potable, otras fueron vandalizadas durante el cierre por la pandemia, por lo que las instalaciones no son las adecuadas para un regreso seguro a clases presenciales, además de que no hay suficientes insumos para la desinfección de los planteles.

Los trabajadores de la Educación adheridos a la Coordinadora, buscarán tomar una decisión en conjunto con madres y padres de familia respecto al regreso a las aulas, para lo cual, anunciaron que realizarán una consulta la próxima semana para saber si están de acuerdo o no, en la reanudación de clases presenciales en las condiciones en las que se encuentran las escuelas.

SSB