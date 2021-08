Tras respaldo de AMLO, Claudia Sheinbaum reitera que indicadores son más actualizados

Ante el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que sus indicadores son más actualizados, en comparación con los de la instancia Federal.

"Es algo que se ha venido trabajando con la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), en general con los estados, de que hay una orientación de la Secretaría de Salud y finalmente los estados tienen su autonomía en la decisión.

"Yo no quiero que se tome como un debate como Secretaría de Salud y nosotros, ellos tienen sus indicadores, nosotros tenemos los indicadores que, desde nuestro punto de vista, son más actualizados y lo más importante es a la población, que nos sigamos cuidando, ése es el principal mensaje", dijo en entrevista con los medios de comunicación, tras un evento en la Secretaría de Salud federal.

Hoy, en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que la capital del país está en el naranja del semáforo epidemiológico, a diferencia del rojo que puso la Secretaría de Salud federal.

Además, en la Gaceta oficial, en esta ocasión, no se publicó el avisó que define el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, sin embargo Sheinbaum va a hablar con el Consejero Jurídico para saber qué ocurrió.

El viernes, la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de la Ciudad de México no coincidieron en sus evaluaciones para definir el color del semáforo epidemiológico.

Mientras la instancia local posiciona a la entidad en el naranja, el Gobierno de México la pone en el rojo. Ante este panorama, la jefa de Gobierno insistió en que debe haber una actualización y tomar en cuenta la vacunación. Sheinbaum consideró que el semáforo tiene importancia, porque es una alerta a la población.

"Es importante como una alerta a la población, el saber en qué condición estamos y continuar el programa de vacunación, seguirnos cuidando, creo que hoy siempre ha sido una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

"Puede ser una orientación, no sé si exactamente el semáforo o algún indicativo que nos pueda decir, como con la contaminación que no depende de una enfermedad en la pandemia o no y que en algún momento se dice: la contaminación está muy alta, protégete, de igual creo que pudiera funcionar algo así, pero había que trabajarlo con el consejo de salubridad", agregó.

