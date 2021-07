Revira PRI, votará a favor del desafuero contra Mauricio Toledo

La representante de la fracción del PRI en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Claudia Pastor, corregirá su voto en el juicio de desafuero contra el legislador del PT, Mauricio Toledo, esta vez será a favor y no en abstención a fin de que se pueda someter a discusión del pleno en el eventual periodo extraordinario del próximo 16 de julio.

A través de una carta, la priísta solicitó la tarde de ayer a la presidencia de la instancia jurisdiccional que encabeza el morenista Pablo Gómez, convoque a sesión lo antes posible, a fin de reivindicar su voto en abstención en el juicio de desafuero contra el legislador del PT, Mauricio Toledo, motivo por el que al Mesa Directiva regreso el expediente, bajo el argumento de que no se cumplió con la votación de mayoría absoluta que marca la ley.

“Le solicito que, una vez recibido el expediente de la Mesa Directiva, convoque de inmediato a las integrantes de la Sección Instructora con miras a incluir este dictamen en la inminente sesión extraordinaria a celebrarse la próxima semana”, señala el oficio dirigido al presidente de la Sección Instructora.

Pastor adelantó su voto a favor, con el objetivo de poner fin a cualquier tipo de interpretación.

“En virtud de lo anterior, y en congruencia con mi reiterada expresión de voluntad de que este asunto debe ser tratado en el Pleno, en aras de dejar atrás cualquier otra interpretación, le anticipo que mi voto será a favor del proyecto de resolución circulado, para que así suceda” sostuvo Pastor en la carta.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes, durante la votación del dictamen en el que se declara procedente el desafuero del ex alcalde de Coyoacán, la priísta votó en abstención, y con ello generó una controversia jurídica entre la Sección Instructora y la Mesa Directiva, mientras la primera tomó a favor el sufragio debido a que Pastor acotó que iba con la mayoría, la Mesa Directiva, consideró que no se podía realizar esa interpretación y por lo tanto no podía ser sometido a consideración del pleno en un periodo extraordinario, por ello, la tarde de este miércoles regresó el expediente para que la instancia resuelva.

Por Elia Castillo e Iván E. Saldaña.

atm