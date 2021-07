Devuelve Mesa Directiva, dictamen de desafuero contra Mauricio Toledo

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que preside Dulce María Sauri, devolvió este miércoles a la Sección Instructora, el dictamen de declaratoria de procedencia en contra del legislador del PT, Mauricio Toledo.

A través de un comunicado , el órgano de gobierno en San Lázaro, señaló que después de realizar una minuciosa revisión técnica y jurídica del dictamen a favor del desafuero del ex alcalde de Coyoacán, se advirtió que la votación de los integrantes de la Sección Instructora no alcanzó la mayoría absoluta que enmarca el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, por lo qué hay “un claro impedimento legal” y no puede ser puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, señaló la Mesa Directiva, el dictamen se regresó a la Sección Instructora, para que, como órgano colegiado, busque los consensos necesarios para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que permitan continuar con el trámite del expediente.

Lo anterior luego de que uno de los cuatros integrantes de la instancia jurisdiccional, la diputada del PRI, Claudia Pastor, votó en abstención en la discusión del dictamen en sentido positivo del legislador petista, para que proceda el ejercicio de la acción penal en contra de Toledo, diputado en activo y reelecto en el cargo en las elecciones del pasado 6 de junio, que en caso de que no se desahogue el juicio, será parte de la 65 legislatura que inicia el 1 de septiembre próximo.

Con información de Iván E. Saldaña

alg