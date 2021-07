Comunidad de Haitianos lamenta la muerte del presidente Jovenel Möise

Luego de que se diera a conocer la noticia de que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, perdiera la vida este miércoles en un ataque armado en su residencia.

La comunidad de haitianos con un aproximado de 23 mil migrantes, que están en situación de refugiados en espera de su regulación migratoria en Tapachula, lamentaron este suceso.

"Me siento mal por el presidente de nuestro país, por ser un ser humano, para mí es muy triste"

Así lo comentó Gardell, un haitiano que lleva aproximadamente 6 meses en México, quien además dijo que independientemente de este suceso, las condiciones de vida en Haití siguen siendo inaceptables, que con este hecho y en la espera de otro gobernante mejoren.

"No, yo no me regreso a Haití, tiene muchos años que salí de vivir de ahí" dijo.

Gaedell comentó que envía dinero y apoyo a su familia que no ve hace más de 20 años, ya que salió desde hace 10 años de Haití y ha vivido en otros países de Sudamérica como Brasil y Ecuador, dónde aprendió a hablar español.

Sin embargo, decidió salir de esos países porque en esos países pasa lo mismo que en Haití, problemas sociales y económicas, además de condiciones de vida deplorable.