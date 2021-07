INE es árbitro; seguirá sacando tarjetas a jugadores que rompan reglas

El Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá sacando tarjetas cuando los jugadores traspasen las reglas del juego establecidas, aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdova, quien sostuvo que no se deja intimidar ante las amenazas del gobierno federal.

En entrevista televisiva en “Las noticias de la noche con Salvador García Soto, Córdova descartó incursionar en la política, adelantó que, al término de su mandato, el 4 de abril de 2023 regresará a la academia.

“Seguiremos sacando las tarjetas cuando sea necesario, creo que ese parte del rol del arbitraje, cuando hay una serie de jugadores que no se ajustan a las reglas del juego, un arbitro que no saca tarjetas es un arbitro que puede descomponer el partido (hace que se pierda el juego) absolutamente. Si hay un juego limpio por parte de todos, pues el arbitro no se va a meter” señaló.

Lo anterior en respuesta a las descalificaciones que distintos actores políticos del partido en el gobierno han hecho en su contra y también del consejero Ciro Murayama durante el proceso electoral en curso, sobre todo después de que, debido al incumplimiento en la entrega de los gastos de campaña, se canceló las candidaturas de los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón.

“El arbitro entre más discreto sea, es mejor para todos, excepto cuando los jugadores traspasan las reglas establecidas y en ese momento se necesita un arbitro estricto y puntual, estricto con la aplicación de las reglas y puntual en la aplicación de eventuales sanciones”, recalcó la autoridad electoral.

Respecto a las acusaciones de los mismos actores políticos sobre la presunta intención del INE de boicotear la consulta popular del 1 de agosto en la que se le preguntará a los ciudadanos si debe o no investigar las acciones de los políticos del pasado, el consejero presidente rechazó estas imputaciones y recordó que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, negaron la ampliación presupuestal para la organización del ejercicio ciudadano.

Señaló que hubo personas cercanas al gobierno federal, ligadas a las agresiones durante el proceso electoral.

