Consulta de AMLO es un engaño y un tiradero de dinero de 500 millones de pesos: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya,por medio de un video publicado en sus redes sociales, señaló que la consulta popular del próximo 1 de agosto que busca enjuiciar a los expresidentes es un “engaño”.

Anaya Cortés comenta que este supuesto ejercicio ciudadano escondido tiene el propósito de seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos.

En su mensaje en video Ricardo Anaya señaló que lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es tener a la gente ocupada con consultas y con informes inútiles.

Además puntualizó que en un país los delitos se persiguen y no se consultan, pues al estar en un Estado de derecho, no existe la necesidad de preguntar si se tiene que aplicar la ley o no, pues si alguien cometió un delito, ni hay nada que consultar.

La consulta costará más de 500 millones de pesos

Por otro lado Ricardo Anaya recordó a sus seguidores en las redes sociales que la consulta costará 500 millones de pesos, que a su pensar en “un tiradero de dinero”.

Anaya Cortés señaló que con esos 500 millones se podrían comprar más de un millón de vacunas contra el Covid-19, o 67 nuevas escuelas primarias, 2 universidades, entre otros ejemplos.

Finalmente Anaya Cortés comentó que este ejercicio no va a alcanzar el porcentaje del 40 por ciento que se requiere para que el resultado de la consulta sea obligatorio aplicarlo.