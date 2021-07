Denuncian que Fiscalía de Veracruz ha retenido cuerpo de desaparecido durante una década

Ricardo Guzmán Pérez desapareció el 27 de octubre de 2011 en Xalapa. Cinco días después, fue hallado su cuerpo en la barranca “El Boquerón”, municipio de Banderilla, pero no se notificó a sus familiares.

Aurea, su hermana, recibió información por parte de la Dirección General de Servicios Periciales acerca de que los restos de su familiar se encuentran en la fosa común del panteón Palo Verde, ubicado sobre las avenidas 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas, en esta ciudad capital, donde han permanecido durante una década.

“Siento el dolor de mi hermano pero por otra parte estoy molesta, enojada, de que no es posible que nunca se me notificó en diez años, que los fiscales, la fiscal que está ahorita no hagan su trabajo. Reciben su salario y no hacen nada”, reclamó.

La mujer recuerda que Ricardo fue levantado afuera de su vivienda en la colonia Salud, cerca del camino hacia Coapexpan, donde, se presume, fue confundido con otra persona y dicha situación le costó la vida.

El joven tenía 33 años cuando desapareció, dejando en la orfandad a un niño, de ocho años. Laboraba como mesero en una cafetería del Centro Histórico de la ciudad.

“Se presume que se lo llegaron por equivocación, a veces está uno en un lugar en el que no tienes que estar, saliste en el momento inesperado. Llegaron preguntando por otras personas que son vecinos de la misma colonia”.

Aurea acusó omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso, pues aunque logró reconocer a su hermano en fotografías “borrosas” que le mostró personal de Servicios Periciales, por la forma de su barbilla y un tatuaje de espinas en el brazo derecho, el cuerpo no ha sido exhumado.

“En una de las fotos encontré la similitud con el rostro de mi hermano, fotos no claras, borrosas. Lo pude reconocer por su barbilla, pedí más fotos y pude ver que si se trataba de mi hermano. Me dicen que está en una fosa común en el panteón Palo Verde”, expresó en una rueda de prensa, en Xalapa.

Enfatizó que la FGE tiene pruebas de ADN de su hermano, así como también, registros internos de su última localización e imágenes de sus señas particulares.

“Pero no han hecho nada, lo respectivo de oficios para la exhumación. Han pasado diez años de su búsqueda, de sufrimiento de saber qué pasó con él. Puedo decir que la Fiscalía no ha hecho su trabajo. Hace falta que la Fiscalía se ponga en mis zapatos, se ponga a trabajar porque ellos reciben un sueldo y no es justo que vaya y me digan, que van a hacer oficios. Y me digan que no los hicieron, entonces como servidor público, ¿Para qué están?”, cuestionó.

Después de que Ricardo desapareció, su madre contrajo enfermedades crónico degenerativas, como diabetes, situación que ha agravado su salud.

PIDEN RENUNCIA

Aurea ha sido apoyada y acompañada por el Colectivo por la Paz, mismo que es coordinado por Sara González Rodríguez, quien busca a su hijo Ivanhoe Mass González, desaparecido desde el 14 de marzo de 2010, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

González Rodríguez pidió la destitución de la titular de FGE, Verónica Hernández Giadáns, por la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas y el ocultamiento de información a los colectivos sobre fosas clandestinas.

“Guillermo Romero que es quien lleva los casos de larga data, argumenta que se necesita de la firma de un juez para poder exhumar el cuerpo. De marzo a la fecha que fuimos a Periciales y que en otras fechas habíamos ido, la hermana vio las fotos y la similitud y vio que sí es”, externó.

A su juicio, una de las fosas clandestinas más grandes en el estado de Veracruz se encuentra al interior del Panteón Palo Verde, “disfrazadas” de fosas comunes, situación que han denunciado también otros colectivos de familiares de desaparecidos.

“La Fiscalía está ocultando 20 mil fosas. Bien sabemos todo Veracruz es una fosa, pero lo que más nos indigna es que la Fiscal General no haga nada en absoluto, estamos exigiendo su renuncia, no queremos que ella siga porque ni siquiera se digna a recibirnos, ni siquiera se digna a investigar cómo van los casos, ni siquiera se digna a hacer su trabajo”, enfatizó.

alg