Vicente Fox arremete en contra de AMLO y sus simpatizantes ¿ahora qué les dijo?

Vicente Fox Quesada, quien fue presidente de México del año 200 al 2006, durante los últimos tres años se ha posicionado abiertamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de su gabinete, de las decisiones que ha tomado respecto a diversos temas y también de las personas que apoyan el proyecto propuesto por el mandatario desde que comenzaron las campañas presidenciales para las elecciones del 2018.

El día de ayer, el empresario compartió una publicación en su cuenta de Twitter en la que, además de criticar al gobierno en turno, se dirigió directamente a las personas que apoyan a AMLO, pues asegura que todo indica que los siguientes tres años en los que el tabasqueño estará en el poder serán en vano, pues continuarán los errores en la administración. Es a través de esta plataforma social que el político mexicano ha expresado su opinión en contra de López Obrador.

El aniversario del triunfo de AMLO fue el detonante para estas declaraciones. Foto: Cuartoscuro

¿Qué dijo Vicente Fox?

El 3 de julio a las 17:00 horas, el expresidente compartió una polémica publicación en la que comenzaba dirigiéndose a los "chairos", palabra peyorativa que se utiliza en la política mexicana para hacer referencia a las personas que simpatizan con las causas de izquierda, y les solicitó aceptar que el presente gobierno no podrá actuar en favor del país. De acuerdo con Vicente Fox, las personas necesitan ser razonables ante tantas evidencias y asumir que el discurso de Andrés Manuel, estaba lleno solo de ilusiones y esperanza.

Sin embargo, de acuerdo con el empresario, todas las acciones que no se han logrado aterrizar durante estos tres primeros años de administración, ya no podrán realizarse. Fox Quesada aseguró que esta premisa no se trataba solo de atacar al presidente en turno, pues la responsabilidad, además de recaer en AMLO, también estaba presente en sus políticas, en su falta de oficio y en el equipo que forma parte de su gobierno.

Continúan las acusaciones

Luego de esa publicación, Vicente Fox compartió el artículo de opinión publicado por Demetrio Sodi en El Economista asegurando que lo dicho por el político mexicano está más claro que el agua. De acuerdo con el expresidente, a tres años de distancia es necesario aceptar la "triste realidad" en la que no se vislumbra transformación alguna ni resultados, sino la destrucción de mejores posibilidades para el país, por lo que hay que avanzar urgentemente a un cambio.