AMLO: Con Durazo, a Sonora le va ir "requetebien"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a Sonora le irá "requetebien" con el gobernador electo, Alfonso Durazo. "Le va a ir muy bien, requetebien a Sonora con Alfonso Durazo, el nuevo gobernador”, dijo el presidente en su tercer evento del día por el norte de este estado.

Al entregar obras de mejoramiento urbano en zonas populares de esta ciudad fronteriza, el presidente dijo que pese al intento de la oposición de quitarle la mayoría a los partidos aliados en la Cámara de Diputados, los programas sociales se mantienen. En el parque "el represo”, se lanzó contra las obras de “relumbrón”, que no están hechas para servirle a la ciudadanía.

Acompañado de los gobernadores de Sonora, la saliente Claudia Pavlovich y el entrante Alfonso Durazo, el presidente volvió a agradecer el trabajo coordinado entre la Federación y el estado.

"Agradezco", añadió el mandatario, "que la gobernadora de Sonora esté terminando su periodo con una actitud de responsabilidad y de respeto a la investidura presidencial.

"Voy a seguir visitando Nogales como siempre, no voy a dejar de recorrer el país a ras de tierra, vamos a estar siempre en comunicación, no habrá, no ha habido ni habrá divorcio entre pueblo y gobierno, no es como antes de que ya ganamos y nosotros a gobernar y el pueblo en el olvido, pueblo y gobierno son la misma cosa, por eso nos vamos a seguir encontrando y cuenten con nosotros, piensen que no les olvidamos”, remató.