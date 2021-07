AMLO hará gira de trabajo por Sinaloa, Durango y Nayarit

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que iniciará una gira de trabajo por Sinaloa, Durango y Nayarit para supervisar la construcción de caminos en la sierra de esa región y criticó las conjeturas sobre su visita a la zona donde vive la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la señora María Consuelo Loera.

"Es un plan para comunicar toda la sierra. Comenzamos hacer estos caminos en el 2019 y no quiero que se vayan quedando, porque: Orden dada y no supervisada, no sirve para nada. Entonces, para eso voy”, explicó.

López Obrador adelantó que parte de la gira la hará en helicóptero, debido al limitado tiempo que tiene de tres días: “Si no lo hago en helicóptero, me tardaría 14 horas”, justificó.

El mandatario federal recordó que cuando va a esa región usa avioneta, pues son largos y complicados los trayectos. El presidente tiene planeado usar un vuelo comercial de la Ciudad de México a Culiacán, lugar en donde será la reunión del gabinete de seguridad y la Conferencia Mañanera del día viernes.

Por Misael Zavala y Francisco Nieto