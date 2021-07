Regreso a clases: AMLO ataca a quienes no quieren volver a las escuelas, "es por intereses o desconocimiento"

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que no entiende a quienes no concuerdan con la idea de regresar a clases presenciales en nuestro país.

El titular del Ejecutivo dijo que es indispensable que los niños y adolescentes regresen a las aulas: "No sé si es por intereses creados o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales, pero hay gente que sigue diciendo que no", dijo el presidente.

López Obrador habló sobre una encuesta que recibió de su equipo, en donde la mayoría de la gente (más del 60 por ciento) no quería que se regresara a las aulas. Para defender su postura, argumentó que Bangadesh y México son los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas y que ya es tiempo de volver a abrirlas.

"No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Voy a sostener que es indispensable que los niños y adolescentes regresen a clases", reiteró el mandatario federal.

También informó que la próxima semana estará la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para hablar de la educación en pequeñas comunidades y el modo en el que se reactivarán las clases presenciales, programadas para el 30 de agosto de este año.