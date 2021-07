Covid-19: ¿Qué vacuna debes elegir?, expertos lo explican

Algunos laboratorios que desarrollan vacunas contra el coronavirus no han realizado estudios relacionados con la respuesta de sus fármacos frente a la variable Delta de la Covid-19, así lo aseguró el Francisco Moreno, encargado del programa contra Covid del Centro Médico ABC.

Dentro de estas fórmulas se encuentran Sinobac, Cancino y Sputnik, ya que ninguna de ellas ha sido sometida a una análisis para determinar si funcionan para confrontar los efectos de la mutación del virus con el que convive la humanidad desde fines del 2019.

“El problema con Cancino es que ni siquiera tenemos la fase tres, de investigación, el mínimo necesario”, dijo.

A esto sumó que otras farmacéuticas como Pfizer y AstraZeneca han dado a conocer qué tan efectivas son sus vacunas contra esta modificación de la enfermedad, por lo que han tenido que informar que su eficacia ante el virus disminuyó.

Hay varios fármacos para prevenir las consecuencias de la enfermedad. FOTO: Especial

¿Qué vacuna se debe elegir?

Pese a esta información, Moreno explicó que la transmisión de la enfermedad ha incrementado de manera considerable debido a las variables de la Covid-19 que se han presentado, por lo que aseguró que la población debe dejar de buscar una dosis en particular y optar por la que le sea asignada.

“Ahorita lo que necesitamos es el mayor número de gente vacunada con la vacuna que sea”, dijo.

A esta recomendación se sumó Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la Influenza en México, quien aseguró que las personas deben inyectarse, sin importar la dosis que se les ofrezca.

Esto debido a la situación de riesgo en la que se encuentra el mundo ante los posibles rebrotes y variantes de la enfermedad, de la cual ya se han identificado al menos cuatro mutaciones principalmente peligrosas.

Macías destacó que la vacunación está rindiendo frutos, por ello el número de decesos no ha aumentado, pues la mayoría de las personas que se han contagiado son jóvenes que no han recibido todavía su dosis o aquellos que no quisieron aplicarse el biológico, por lo que insistió en que la población se proteja.

Al respecto, Francisco Moreno dijo que la variable Delta cuenta con una mayor transmisibilidad que Alfa, la menor respuesta ante la vacuna que tiene la Beta, la mayor cantidad de reinserciones que está ligada a la Gama.

Cada vez más personas reciben la vacuna. FOTO: Especial

¿Se vacunó mal a la población?

El doctor Francisco dijo que el grupo de comorbibilidad nunca ha sido el foco principal de las vacunas, sin importar la edad de la gente, cuando debió ser el primer sector de la población que recibiera el fármaco. Aseguró que cada vez más jóvenes son los que son internados en los centros que combaten al coronavirus y destacó que la reconversión de las clínicas complica el panorama.

Calificó de frustrante que la población no respete los protocolos sanitarios, debido a que han aumentado las transmisiones del virus, pese al Semáforo Epidemiológico.

“Parece que ponerse el cubrebocas es un sacrificio enorme en este país”, dijo.

El experto dijo que la variante Delta infecta siete veces más, por lo que es indispensable el respeto de las medidas sanitarias, aunque explicó que aún se pueden originar mutaciones más graves del virus, debido a que los contagios ocasionan que aumenten las modificaciones en la enfermedad.

“Esta variante ha demostrado que si no tienes el esquema completo estás protegido en un 30 por ciento”

Informó que hay al menos 75 mil casos nuevos, de acuerdo con cifras oficiales, pero aceptó que hay un subregistro de las transmisiones. Finalmente, aseguró que la vacuna no es una cura, por lo que es posible que los inmunizados sean portadores asintomáticos.