INE alista multas históricas por mil 300 mdp entre irregularidades en gastos de campaña y quejas

Por quejas de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé multas por 129 millones de pesos, que sumados a los mil 203 millones 653 mil 511 pesos por irregularidades en gastos de campaña como El Heraldo de México adelantó, el órgano electoral discutirá y votará este jueves sanciones por un total de mil 332 millones de pesos, cifra que el consejero presidente, Lorenzo Córdova calificó de histórica.

“Se propone a este consejo general, la imposición de sanciones por más de mil 200 millones de pesos, por conductas cometidas tanto en los procesos federales como en los locales, si a las sanciones anteriores se le agregan los más de 129 millones, propuestos en las quejas que estamos conociendo, el monto total de las sanciones propuestas en esta sesión superaría los mil 300 millones de pesos, de ser aprobados sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana.”

Durante la sesión del Consejo General del INE de este jueves en la que se discutirán más de 500 proyectos de fiscalización entre gastos de campaña y quejas de fiscalización, el consejero detalló que de no haber modificaciones a los dictámenes se impondrán un total de sanciones económicas inéditas.

Córdova subrayó que la constante en las irregularidades son la egresos e ingresos no reportados y no comprobados, pero subrayó que lo que hay en común es la intención de engañar y mentir a la ciudadanía.

“Cabe destacar que el 74 por ciento de las sanciones propuesta, corresponde a los rubros egreso en lo reportado, eventos reportados de manera extemporánea, registro extemporáneo en el SIF, ingresos no reportados, egresos e ingresos no reportados, ingresos no reportado y gastos no comprobados con veracidad y si hay algo en común en todos estos rubros, es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la sociedad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, recalcó el consejero.