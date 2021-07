Mejora respuesta de treintañeros en Colima para vacunarse contra la Covid-19

Después del llamado de la Secretaría de Salud, por el incremento de contagios de Covid-19 en personas de 30 a 39 años de edad, este martes se registró una buena afluencia de este grupo de edad para vacunarse en el macrocentro estatal, instalado en el municipio de Colima.

En contraste con otras sedes municipales, donde la respuesta de este grupo de edad había sido escasa, el macrocentro instalado en el casino de la Feria de Colima registró largas filas desde su apertura a las 11:00 horas.

Algunas personas entrevistadas, incluidas también de otros grupos de edad y mujeres embarazadas, manifestaron que a pesar de la gran cantidad de personas, la organización fue buena y las filas avanzaron de forma fluída.

El inmunológico aplicado en esta sede fue de la farmacéutica AstraZeneca, lo que causó nerviosismo entre algunos asistentes, aunque priorizaron las ventajas de vacunarse sobre las reacciones que pudieran tener.

Muchos de los asistentes, compartieron a El Heraldo de México que decidieron acudir hasta hoy debido a que el día que les tocaba la aplicación estaban fuera de la ciudad, otros por cuestiones laborales o porque tenían algunos síntomas relacionados con la Covid-19, pero que afortunadamente no se trató de la enfermedad.

También dijeron estar comprometidos en seguir cuidándose una vez que fueron inmunizados, pues aseguran nadie les garantiza que no se enfermarán, sobre todo cuando se trata de un virus desconocido y que, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, han cobrado la vida de al menos nueve colimenses que ya se habían vacunado.

"Con mayor razón, el que esté vacunada no me garantiza que no me vaya a volver a dar Covid”, indicó Germán.