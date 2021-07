Héctor Astudillo reconoce que le hubiera gustado dejar mejor la economía de Guerrero

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, destacó que cuando inició su administración recibió el estado se encontraba en una gran crisis política.

Me quedan 85 días de gobierno. Voy a entregar un gobierno en situaciones muy diferentes a como lo recibí. Hace seis años el estado estaba incendiado en una gran crisis, yo recibía el estado de guerrero, el gobierno en la más grande crisis política que hubiere registrado la historia.

En entrevista con Alejandro Cacho para Heraldo TV, el funcionario estatal destacó que ahora que termina su gobierno, hay ciertos temas en los que le hubiera gustado mejorar, como lo son la pacificación.

Mencionó que la pandemia fue un tema que limitó mucho el avance del estado, además de que afectó seriamente al sector turístico en donde se perdieron miles de empleos.

No nos imaginábamos que íbamos a encontrar la pandemia tan ruda que hemos encontrado. La hemos tenido que enfrentar, especialmente en un lugar como Guerrero que tienen centros turísticos como Acapulco y Zihuatanejo, ha sido muy complejo dar la batalla la hemos dado todos los días. El tema económico me hubiera gustado más positivo, porque perdimos alrededor de 15 mil empleos con la pandemia, ya casi recuperamos, andamos al redero de los 13 mil, pero me hubiera gustado que la economía hubiera quedado mejor.