Culiacán cierra gimnasios y tianguis por rebrote de Covid-19

En un intento por frenar la tercera ola de contagios de Covid-19 en Culiacán, que ha alcanzado su máximo histórico de casos activos, el gobierno municipal decretó el cierre de gimnasios y tianguis, así como la suspensión de actividades deportivas.

Luego de participar en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, informó que, es urgente reforzar las medidas sanitarias para evitar nuevos casos, por eso se añadieron estas restricciones que comenzaron a aplicar a partir de hoy.

En el caso de los gimnasios, se determinó su cierre hasta nuevo aviso, y eso dependerá del cambio del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, que actualmente está en rojo.

El alcalde consideró que no es posible que este tipo de lugares estén libres de contagios de coronavirus, porque los aparatos y accesorios son tocados por todos los clientes.

En el caso de los parques, estos seguirán abiertos, debido a que son lugares que fomentan el sano esparcimiento y la actividad física, pero estará limitará el uso de ejercitadores.

Pero las actividades de ligas de deportes de contacto como futbol, sotfbol y boxeo, quedaron suspendidas desde el fin de semana, para evitar aglomeraciones de personas.

Refuerzan medidas

Estrada Ferreiro resaltó que, el gobierno municipal ha hecho lo necesario para combatir la contingencia sanitaria; pero en este momento es indispensable no relajarse y reforzar las medidas emitidas por la Secretaría de Salud, para reducir el número de casos.

En Sinaloa se tienen registrados 4 mil 148 casos activos de Covid-19, de los cuales, 2 mil 66 se encuentran en Culiacán; y los hospitales están casi a la mitad de ocupación de pacientes con esta enfermedad.

Los tianguis tienen permitido funcionar hoy, para que los comerciantes puedan vender la mercancía perecedera con la que ya cuentan, pero a partir de mañana no se permitirá su instalación hasta nuevo aviso.

Además, se mantiene la medida de cerrar los centros nocturnos que no tengan servicio de alimentos; pero los que sí cuentan con ello, deberán de cerrar a más tardar a las 01:00 horas; y operan con el 50 por ciento de su aforo.

El presidente municipal aseguró que, su objetivo principal es proteger la salud de la población, por lo que le hizo el llamado a colaborar con el acato de las medidas sanitarias y no relajarse durante el actual periodo vacacional, por lo que pidió no salir de casa si no es necesario, para lograr detener la contingencia sanitaria lo más pronto posible.