No existe inventario oficial para saber cuáles son las organizaciones criminales: Ricardo Márquez

Ante la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su informe de gobierno en el que señaló que no creía que se hubieran creado nuevo grupos delictivos y que todos son herencia del pasado, Ricardo Márquez Blas señaló que es una afirmación con información insuficiente, ya que no existe un inventario oficial de cuáles son las organizaciones criminales que pueden recibir el estatus de cárteles del crimen organizado.

El consultor en Seguridad Pública afirmó que en la Ciudad de México hay distintas organizaciones que pueden caber en el termino de cárteles como lo son el Cártel de Tepito, La Unión Tepito, El cartel de Tláhuac, entre otros, sin embargo, la versión oficial es que estas organizaciones criminales no llegan a tener el estatus de carteles.

Aumento de cárteles en México

El también extitular del Centro Nacional de Información del secretariado del Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, señaló que, desde la vista de los ciudadanos, cualquiera que haga una revisión somera en medios o internet, pueden encontrar el registro del Cártel denominado de "Los Correa", en la zona limítrofe del Estado de México con Michoacán, empezando con la tala ilegal y después se convirtió en cultivo de marihuana y producción de drogas sintéticas entre otros delitos como la extorsión.

Operativos para detener a organizaciones criminales

Foto: Archivo / Cuartoscuro

En este sentido, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, para el espacio "Sergio y Lupita", Márquez aseguró que si se han creado nuevas organizaciones criminales que al final, es un enfoque muy productivo para la situación de la violencia y de la inseguridad que hay en el país.

Si hay o menos carteles es un tema que se puede dejar de lado, los niveles de violencia y de inseguridad en México, son los más altos que se han registrado en la historia reciente, señaló.

A través de la señal de Heraldo Media Group, expresó que si se comparan los primeros 30 meses de la actual administración con los últimos 30 meses de la anterior administración el incremento de homicidios dolosos fue del 17 por ciento y en feminicidios es del 27 por ciento, con datos de la propia autoridad.

Afirmó que sí hay delitos como el robo de vehículos que han registrado un descenso pero el principal el indicador para medir la violencia son los homicidios dolosos, y señaló que buena parte de los delitos que registraron una baja, se debe fundamentalmente a la pandemia, siendo uno de los más claros, el de robo a casa-habitación porque la gente que estaba en sus casas.

