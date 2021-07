Inauguran Santuario Ostok en Culiacán; espacio único para rehabilitar y albergar animales rescatados 

A partir de este lunes 19 de julio Ostok Animal Protection & Sanctuary abre sus puertas en la localidad de la Campana en el municipio de Culiaca´n para albergar a animales silvestres rescatados del tra´fico ilegal de especies, de la caza furtiva, del abandono, de legislaciones fallidas y a ejemplares vi´ctimas de la desaparicio´n del 50 por ciento de nuestros ecosistemas naturales por actividades antropo´genicas. El primer inquilino y embajador de este santuario es Big Boy, el elefante asia´tico de cuatro toneladas que vivio´ cinco an~os encadenado de sus patas bajo la carpa de un circo.

El Presidente de la Asociacio´n de Zoolo´gicos, Criaderos y Acuarios de Me´xico (AZCARM), Ernesto Zazueta Zazueta, y el ambientalista y comunicador Arturo Islas Allende, unieron su expertis en vida silvestre y en labores de rescate de fauna salvaje, para poner en marcha este loable proyecto cuya misio´n es ser una esperanza de vida para ejemplares rescatados maltratados, lastimados y lesionados que requieren de cuidados humanos, pero de un hogar lo ma´s parecido posible a sus ha´bitats naturales para poder sobrevivir y para poder conservar sus especies.

“Nos encontramos en una situacio´n muy, muy cri´tica. En los u´ltimos 30 an~os hemos perdido el 40 por ciento de toda la fauna que habi´a en nuestro pai´s, y 30 por ciento se encuentra en peligro de extincio´n. No obstante, los u´ltimos gobiernos han incrementado los mega proyectos de urbanizacio´n que invaden y acaban con el hogar de cientos de miles de animales, y a su vez han reducido el presupuesto destinado al medio ambiente provocando la desproteccio´n de la gran mayori´a de las A´reas Naturales Protegidas (ANP) y el desamparo de nuestra fauna silvestre”, alerto´ Zazueta Zazueta.

An~adio´ que la falta de presupuesto para la proteccio´n de nuestra fauna ya provoco´ la desaparicio´n de los Centros para la Conservacio´n e Investigacio´n de la Vida Silvestre (CIVS) que es en donde se albergaba a miles de ejemplares rescatados alrededor de toda la Repu´blica, por lo que en la actualidad los u´nicos refugios para estos ejemplares son las instituciones zoolo´gicas del pai´s.

“Actualmente en los zoolo´gicos, criaderos y acuarios miembros de la AZCARM alojamos a alrededor de 15 mil ejemplares rescatados del tra´fico y/o posesio´n ilegal, de atropellamientos, varamientos, del abandono y de diversas acciones humanas que han puesto su vida en riesgo. Pero ya no nos damos abasto, y es que darle un hogar a animales silvestres rescatados por las autoridades y por asociaciones civiles como nosotros (desde elefantes hasta aves), requiere de muchos recursos humanos, de mucho dinero y por su puesto de espacios adecuados. Y lograr todo esto, sin ayuda del gobierno, ha sido una tarea tita´nica, una labor muy noble que diariamente reconozco y agradezco a todos mis compan~eros y colegas de la AZCARM”.

Ante esta imperiosa necesidad de ma´s refugios para la fauna silvestre rescatada en Me´xico, Ernesto Zazueta y Arturo Islas Allende con la colaboracio´n de expertos en la materia y con una inversio´n inicial de 6 millones de pesos y de muchas semanas de trabajo, lograron que el

Santuario Ostok hoy sea una realidad; un espacio 100 por ciento natural de 22 hecta´reas, que pueden extenderse hasta 300, en el que muchos animales como Big Boy vivira´n en condiciones ambientales y climatolo´gicas adecuadas, y con todos los cuidados necesarios a cargo de verdaderos especialistas en fauna silvestre para garantizaran su bienestar.

Ostok fue especialmente disen~ado para albergar y rehabilitar a las especies rescatadas, priorizando a la fauna ende´mica de nuestro pai´s. Los espacios naturales fueron acondicionados para que vivan tranquilamente y sin ningu´n riesgo. El a´rea en donde hoy se encuentra Big Boy es de una hecta´rea y media, pero llegara´ a abarcar ma´s de dos hecta´reas, pues se le construira´ una alberca especial para sus necesidades y se plantara´n au´n ma´s a´rboles de la regio´n para que el elefante tenga ma´s espacios con sombra. Se esta´ colocando un sistema de video de circuito cerrado para poder mantenerlo observado las 24 horas del di´a.

Islas Allende detallo´ que tan solo la construccio´n de la zanja que delimita el a´rea en donde ya habita Big Boy, tuvo un costo de ma´s de un millo´n de pesos, buena parte del recurso fue patrocinado por la marca de ropa outdoor Maja, y preciso´ que mantener al majestuoso animal tiene un costo promedio de 150 mil pesos al mes. En este sentido, hizo un sensible llamado a todos aquellos mexicanos que aman nuestra biodiversidad a que se sumen a este proyecto.

“Me´xico no solo son balas ni sangre, justo aqui´ en Sinaloa hay mucha gente muy chingona siempre dispuesta a ayudar. Hoy les pido a los empresarios, a las marcas, que se sigan sumando a este proyecto con donaciones, con patrocinios, con su trabajo y con su conocimiento, es mucho lo que se necesita. Y es que esto no termina aqui´, Big Boy no es una mascota. A la gente le llama mucho la atencio´n los elefantes, por eso e´l nos va a ayudar a conseguir los recursos necesarios para darles una segunda oportunidad de vida a muchos animales, en su mayori´a mexicanos, siempre de la mano de los especialistas”.