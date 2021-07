Reducen a 25 minutos tiempo de vacunación de 30 a 39 años en CDMX

Con un proceso más ágil, este martes 13 de julio inició la vacunación contra la COVID-19 para más de 382 mil habitantes de 30 a 39 años en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Vianney y Fernando contaron que se tardaron entre 20 y 25 minutos desde la llegada al Palacio de los Deportes en Iztacalco hasta su salida ya vacunados, lo que representa una disminución respecto a los 40 a 45 minutos qué solían invertir otros grupos de edad.

Al llegar les revisaron la documentación, que trajeran el expediente impreso y que comprobaran la residencia en esta alcaldía.

Con ello pasaron al macrocentro, los formaron en una de las células de vacunación, les mostraron la dosis, los inyectaron y estuvieron en el área de observación cerca de 20 minutos.

Estamos contentos por tener la primera dosis, eso no quiere decir que vamos a salir y hacer fiesta pero estamos más tranquilos

Ella y su pareja aseguraron que no sintieron temor por presentar algún efecto adverso con el producto biológico de AstraZeneca.

"Lo que queríamos era que ya nos vacunaran", añadió ella.

En un recorrido realizado esta tarde, se observó la llegada constante, sin filas, de personas al Palacio de los Deportes.

En Iztacalco e Iztapalapa se aplica la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, por lo que la segunda dosis se suministrará en un lapso de ocho a 12 semanas, es decir entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre próximos, indicó la secretaría de Salud capitalina.

Entre las canciones de Gorillaz y los Conciertos de Brandeburgo, de Bach, así fue como transcurrió el tiempo mientras Ivanka se vacunó.

"Estoy contenta, no tuve síntomas en observación médica, pero estaré pendiente de cómo reacciono en estos días", agregó.

Areli Aranda, de 37 años, dijo que máximo se tardó 30 minutos en vacunarse.

"Tenía un poco de temor por los mitos en torno a las vacunas por ser nuevas, pero al final me animé y hasta ahorita no he tenido efectos, espero no tener fiebre más tarde", compartió.

Requisitos

Las autoridades capitalinas insistieron en que ahora los asistentes deben llevar su expediente de vacunación ya impreso, con la finalidad de agilizar el proceso de inmunización.

El documento se obtiene al realizar el registro en la página mivacuna.salud.gob.mx.

De las 382 mil 306 dosis a aplicar, la gran mayoría, 312 mil 175 se utilizarán en Iztapalapa, debido a que es la demarcación con más población de 30 a 39 años a vacunar en la Ciudad de México.

La vacunación de 30 a 39 años en Iztacalco e Iztapalapa se realiza desde hoy y hasta el sábado 17 de julio.

En estos días también pueden acudir los residentes de estas alcaldías de los grupos de 40 a 49, 50 a 59 y de 60 años y más que se hayan rezagado y por alguna razón no se han vacunado.

En estos casos pueden acudir cualquier día de aquí hasta el sábado.

Por: Gerardo Suárez

