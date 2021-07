Rehabilitamos o reconstruimos el 100% de escuelas afectadas por el sismo en Huitzuco: Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo en Huitzuco de los Figueroa que aspira a que el gobierno que llegue sea mejor que el que hizo, que trabaje mucho, que ayude mucho porque Guerrero merece la entrega y el tiempo completo de quien lo vaya a gobernar.



Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, el mandatario estatal inauguró la Escuela Primaria "Conrado Abundes", uno de los 77 planteles que fueron atendidos tras las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre del 2017.



En su mensaje, Astudillo Flores resaltó la inversión que se ha realizado en el estado en infraestructura educativa.



Sin embargo, señaló que ahora se tiene que dar vida a las escuelas con el regreso a clases presenciales.



En ese sentido llamó a la población a seguirse vacunando para enfrentar la pandemia y continuar con los protocolos de salud para lograr un regreso responsable y ordenado a las aulas.



“Siempre y cuando existan las condiciones, si no hay condiciones, desde ahorita les digo, no regresaremos a clases porque no nos vamos arriesgar, no por hacer algo nos vamos a meter en problemas, no queremos meter en riesgo ni a los niños ni a los maestros ni a los papás” , fue contundente .



Se comprometió a regresar para inaugurar la Unidad Deportiva y el Centro de Salud con Servicios Ampliados.



En el marco de esta gira, el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Jorge Alcocer Navarrete detalló que se realizaron 167 obras en un total de 77 escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, las cuales hoy todas han sido rehabilitadas o reconstruidas con una inversión de más de 240 millones de pesos.



A través de la Coordinación Técnica del Registro Civil se atendió con servicios gratuitos a 548 tramites de actas de nacimiento, matrimonio, correcciones, así como actas en sistema braille.



El presidente municipal, José Luis Ávila López reconoció la solidaridad y respaldo del mandatario con hechos y obras sin precedentes.



Ismael González Villegas, director de este plantel educativo y la alumna Juliet Figueroa Mendoza coincidieron que Héctor Astudillo Flores pasará a la historia por ser el gobernador que más le invirtió a la Infraestructura educativa.

alg