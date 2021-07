Refuerza Guerrero acciones contra la violencia hacia niñas y mujeres en zonas indígenas de La Montaña

El gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo, sostuvieron una reunión de trabajo intersecretarial en su visita a este municipio, para reforzar las acciones de gobierno para concientizar, prevenir y desterrar la violencia hacia las niñas y mujeres, enfocados en combatir la práctica de venta de menores para matrimonios forzados en zonas indígenas de La Montaña, la cual consideró como un acto inhumano.



"Yo no quiero dejar de ser gobernador y no intentar hacer algo, con toda sinceridad, por eso le dije a mi esposa (Mercedes Calvo), tenemos que encabezar esto antes de irnos, vamos a tener varias reuniones, entregar material y para que cada quien sepa que es lo que tenemos que hacer, para que si alguien lo ha hecho no lo vuelva hacer y si alguien lo piensa hacer no lo haga", puntualizó Astudillo Flores.