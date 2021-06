En estos casi 6 años de gobierno, hemos trabajado y atendido los problemas de Guerrero: Héctor Astudillo

En estos años que me ha tocado gobernar, he tratado de ser un gobernador cuidadoso, que trabaje, que responda, que reaccione siempre de la mejor manera para hacer frente a los problemas del estado de Guerrero, aseguró Héctor Astudillo Flores al inaugurar en Juan R. Escudero, obras de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, del IGIFE y de entregar apoyos de programas sociales.

Acompañado de secretarios de despacho, Astudillo Flores destacó que este municipio ha vivido en armonía, que es una de las cosas más importantes a las que puede aspirar un pueblo.

Deseó éxito a la presidenta municipal electa, Diana Carolina Costilla Villanueva y le recomendó seguir trabajando en favor de este municipio, puerta de las dos Costas.

En este lugar inauguró la avenida Juan R. Escudero, principal vía de circulación que representó una inversión estatal de 6 millones de pesos y consistió en la pavimentación con concreto estampado con 382 metros lineales y entregó actas de nacimiento, de matrimonio.

En su mensaje, deseó que a Guerrero le vaya bien porque es un estado que merece progresar.

"Quiero dejar de ser gobernador y que los niños, niñas y maestros estén en clases, que sigamos ocupando lugares que no sean los primeros de inseguridad, ya no somos la noticia como hace 6, 5 o 4 años que estábamos en primer lugar en delitos de alto impacto, hoy estamos en décimo lugar, pero esto no quiere decir que se ha resuelto el problema, lamentablemente Guerrero tiene sus problemas como cualquier estado pero ya no somos noticia de impacto nacional", enfatizó Astudillo Flores.

Asimismo, convocó a la población de Tierra Colorada a seguir cuidándose ante la pandemia por el Covid-19 y a acudir a vacunarse.

Resaltó que se está construyendo el acceso a la universidad Benito Juárez, una obra con la que se comprometo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien "siempre ha sido atento conmigo y muy respetuoso".

Puntualizó que la reconstrucción de escuelas es de las acciones más fuertes en estos casi seis años de gobierno, atendiendo alrededor de 2 mil 850 instituciones educativas.

El director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete informó que durante 6 años, en el municipio se realizaron 19 obras en 15 escuelas de diferentes niveles con una inversión superior a los 28 millones de pesos en beneficio de más de mil 900 estudiantes.

El secretario de Desarrollo Social, Arturo Salgado Urióstegui señaló que con los programas de la dependencia a su cargo se han aplicado en este municipio: 25 acciones del programa “Un cuarto más”, con una inversión de 1.3 millones de pesos y con el programa de Electrificación, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se electrificó la colonia San Francisco con una inversión de 1.1 millones de pesos.

En su turno, el presidente municipal, Delfino Terrones Ramírez reiteró su reconocimiento y agradecimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores por el respaldo institucional y obras realizadas en este municipio.

En esta gira el gobernador estuvo acompañado por el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez; de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Cozovi Ocampo Guzmán; el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca y la presidenta municipal electa, Diana Carolina Costilla Villanueva.

dhfm