Paige DeAngelo, la mujer que nació con un útero didelfo; conoce sobre esta malformación congénita

Una mujer identificada como Paige DeAngelo sorprendió a más de uno cuando reveló, a través de sus redes sociales, que padece una malformación congénita conocida como útero didelfo, lo cual le ha significado tener dos periodos y dos sistemas reproductivos en función, lo cual puede ser muy peligroso para ella.

La estudiante de la Universidad Drexel de 20 años de edad nació con esta condición, pero no supo de ella hasta los 18 años, cuando el médico que la atendió un chequeo normal tuvo que comunicárselo a su madre:

"Siempre tuve un período muy irregular. A veces era una vez al mes y otras veces sería dos veces al mes, con solo un par de semanas de diferencia. Siempre fue una apuesta en cuanto a cuándo iba a tenerlo y eso fue durante toda la escuela secundaria", relató la joven a través de su cuenta de Tik Tok.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

El hecho de haber compartido su historia fue bien vista por los seguidores de DeAngelo, quienes se sorprendieron con su caso y como era de esperarse, le enviaron todo tipo de preguntas para conocer más sobre el útero didelfo, algo poco común o desconocido que puede confundirse.

“La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada lado tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota", explicó la joven.

Cabe destacar que dicha malformación le quitará el sueño de poder ser madre como cualquier otra, pues al tener dos úteros pequeños, estaría en riesgo de sufrir partos prematuros o abortos espontáneos. En este caso, el médico le recomendó tener una madre sustituta.

Este hecho dice tenerla muy frustrada por no poder ser madre, un sueño que tiene desde hace mucho. Sin embargo, sus ánimos subieron gracias al apoyo que encontró en las redes sociales, en especial de mujeres en la misma condición.

¿Qué es el útero didelfo?

El útero didelfo forma parte del grupo de anomalías müllerianas. El útero tiene su cavidad dividida en dos partes por un septo o tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix o solamente alcanzar 2 tercios, la mitad o 1 tercio de la longitud de la cavidad uterina.

Las anomalías uterinas o müllerianas son poco frecuentes, su incidencia en las mujeres fértiles oscila entre 0.1 a 3.5 %. La capacidad reproductiva es casi normal, aunque se reportan casos de infertilidad primaria, aborto recurrente, pérdida gestacional, parto pretérmino y distocias durante el parto, cesárea y ruptura uterina.

