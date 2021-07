Omar García Harfuch asegura: Confianza en policía de CDMX es clave en seguridad

Para que la sociedad entre en confianza con la Policía de la Ciudad de México se requiere continuidad en sus políticas públicas, así como en la profesionalización de sus corporaciones.

Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en entrevista para el programa Noticias de la Noche, con Salvador García Soto, en Heraldo Televisión.

“Hay un avance importante con muchos sectores de la sociedad que nos han tomado confianza, desgraciadamente una acción mala de la Policía repercute muchísimo más que diez acciones buenas, entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa percepción?, y ¿cómo nos vamos a ganar la confianza de los ciudadanos?

“Continuando en una ruta adecuada, en tiempo, necesitamos continuidad y no me refiero a continuidad 'que permanezca el secretario', no, que permanezcan las políticas públicas en seguridad y la profesionalización de las policías, de los compañeros y compañeras que están dentro de la institución (...) puedan tener un servicio de carrera, que los policías sepan que aquí pueden desarrollar un vida y cuando ellos tengan esa certeza, eso se va a reflejar en la sociedad”, explicó el jefe de la Policía capitalina.

En su arribo a la corporación en octubre de 2019, García Harfuch propuso una serie de cambios que necesitaron el aval del Congreso local, para implementar una estrategia basada en el trabajo de inteligencia, dando mayores herramientas a la Policía para que no sólo fuera reactiva en su actuar.

A unos meses de que se instauró este plan, señaló que debe rendir frutos con la constancia.

“Estamos convencidos que, con constancia en esta estrategia, se tiene que ver reflejado en la incidencia delictiva y después se tiene que ver reflejado en la percepción ciudadana, que son dos cosas distintas, una cosa es la incidencia y otra es la percepción.

“Es más fácil disminuir la incidencia delictiva que la percepción de la gente, la percepción es difícil que se gane con cifras, se va a ganar con constancia y cuando la incidencia siga bajando”, dijo.

El funcionario destacó que en los delitos de alto impacto han tenido disminuciones entre 45 y 50 por ciento. Incluso, destacó que en el caso de homicidios ha habido un claro descenso.

“Homicidio doloso, en mayo de 2019 hubo casi 170 homicidios dolosos, en mayo, mucho más bajo y junio puede ser el mes más bajo en homicidios dolosos”.

Este resultado, enfatizó, es producto del modelo que se ha implementado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

“Partimos de una premisa: los delitos no paran si no detienes a quienes los cometen, si no detienes a homicidas no hay forma que bajen los homicidios”, afirmó.

POR CARLOS NAVARRO

MAAZ