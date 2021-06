A un año de atentado contra Omar García Harfuch, van 25 detenidos y 85 con cuentas congeladas

A casi un año del atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, van 25 detenidos y se mantiene el bloqueo de cuentas bancarias a 85 personas relacionadas con el caso.

En conferencia de prensa desde la sede de la SSC, el mismo secretario declaró que van en la etapa intermedia del proceso con la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sobre su estado de salud, se reportó en perfectas condiciones aunque, dijo, se recupera de algunas lesiones.

“Tenemos más de 25 detenidos en cinco acciones distintas de lo que sucedió hace un año. Las investigaciones continúan y faltan personas por detener, por supuesto, pero no han parado las detenciones, en lo que va del año han sido cinco acciones y 25 detenidos y, en su momento, cuando finalice lo podremos informar”, dijo este viernes.

Acompañando al secretario, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reportó también el estatus del bloqueo de cuentas, aunque no ofreció mayores detalles.

“Respecto al atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, mantenemos a 85 personas con bloqueos de cuenta relacionadas con el caso”, dijo el titular de la UIF.

El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana sucedió sobre Paseo de la Reforma durante la mañana del 26 de junio del 2020, presuntamente por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este, se detonaron 414 disparos, de acuerdo a los peritos; tres personas perdieron la vida (dos policías y un civil) y cinco más resultaron heridas, entre ellas García Harfuch.

Derivado de las lesiones que sufrió el funcionario, el pasado jueves fue intervenido quirúrgicamente para retirarle esquirlas de bala incrustadas en su cuerpo.

“Estoy bien, estuve ayer en una cirugía no grave, fue rápida, de unas cuantas horas, me retiraron unas esquirlas del brazo, otras ya no se pueden retirar de otras partes del cuerpo, pero estoy perfectamente bien”, compartió el secretario.

