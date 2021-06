Alumnos tendrán rezago académico de por lo menos 2 GRADOS escolares: IMCO

Alrededor de 10 millones de estudiantes tendrán un rezago de por lo menos dos grados escolares debido al cierre de las escuelas provocado por la pandemia de Covid-19, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su informe "Educación en Pandemia: los riesgos de las clases a distancia”.

En el documento se establece que, con base a datos de la ECOVID-ED o Encuesta para la medición del impacto covi-19 en la educación, realizada por Inegi, 2.2 millones de alumnos tienen alto riesgo de no haber avanzado en su aprendizaje, lo que equivale a l 6.6% de los estudiantes, quienes no contaron con el equipo ni el apoyo necesario. Además, casi 7.8 millones de estudiantes están en riesgo medio alto, ya que aún contaban con la tecnología no tenían un guía.

En su análisis, indica que por lo menos 628 mil jóvenes mexicanos entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia –según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo–, disminución que puede representar un retroceso de 13 años en el nivel de asistencia escolar.

“Estas cifras reflejan que los desafíos que impone la educación virtual no se viven igual en todos los hogares de México, pues habrá alumnos con los recursos necesarios para mitigar los impactos negativos y compensar los aprendizajes, pero habrá otros que no hayan contado con lo necesario para adquirir los aprendizajes esperados, lo que a su vez, incrementa las disparidades entre los alumnos, que podría profundizar la desigualdad que se vive en nuestro país”, advierte el IMCO.

México es uno de los países de América Latina que más puede rezagarse en educación a raíz de la pandemia.



El Banco Mundial estima que los estudiantes mexicanos perderán los aprendizajes equivalentes a 1.8 grados escolares.



Previo a la pandemia los mexicanos alcanzaban 8.8 años de escolaridad, lo que equivale a la secundaria completa. Sin embargo, las estimaciones del Banco Mundial prevén que solo se llegue a siete años de escolaridad, un nivel de conocimientos cercano a primero de secundaria.

¿Qué implicaciones tiene el retraso escolar?

"Un país con una población que tiene menos habilidades enfrenta dos tipos de costos económicos", advirtió el estudio pues destaca que el rezago educativo puede tener consecuencias para los trabajadores y la competitividad del país. De acuerdo al Banco Mundial, indicó que la problemática hará que el estudiante promedio pierda el 8 por ciento de su ingreso anual futuro, equivalente a un salario.

En ese mismo sentido, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que el cierre de escuelas va a generar una pérdida en la productividad en el país. Estimó que el costo económico será de por lo menos 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto es un billón 120 mil millones de pesos.

