Espera Claudia Sheinbaum que avance desafuero de Mauricio Toledo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, espera que avance el proceso de desafuero contra el diputado federal Mauricio Toledo (Partido del Trabajo), quien es acusado por enriquecimiento ilícito.

Sumado a ello, reiteró su desacuerdo con la incorporación del legislador en el movimiento de la Cuarta Transformación, pues ganó una curul con la candidatura común Morena, PT y Verde.

"A mí en particular, no me parece, no me parece que haya ocurrido así y espero, pues que haya la continuidad de este desafuero que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque tienen pruebas suficientes; no es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito", dijo la mandataria en videoconferencia de prensa.