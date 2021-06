Enfermos de cáncer protestan en Guerrero; "quimios sí, consulta popular no"

Familiares de niños y enfermos con cáncer protestaron para exigir la solución inmediata al problema de escasez de medicamentos oncológicos en Guerrero.

A las afueras del Instituto Estatal de Cancerólogia (IECAN), ubicado en Acapulco, los afectados exigieron al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador destinar los recursos que se tienen previstos a la consulta para enjuiciar a los expresidentes al rebastecimiento de las medicinas en los estados.

“Es doloroso estar en este proceso, es doloroso ver cómo se están muriendo las gentes, más los niños, eso duele más. Los niños necesitan vivir”, señaló Nazario Bello, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en febrero de este año y no ha podido acceder al tratamiento de quimioterapias por el desabasto de medicamentos.

Madres, padres y pacientes que se trasladan de las siete regiones del estado para ser atendidos, portaron cartulinas en las que se leía: “AMLO yo quiero medicina, no tu palabra”; “Gobierno asesino”; “Con la salud no se juega” y “Gatell no somos 20, cuéntanos bien”.

Asimismo, indicaron que la falta de medicamentos se volvió constante desde hace poco más de dos años y medio.

Ejemplificaron que un solo tratamiento para atender el cáncer sobrepasa los 15 mil pesos, por los que pidieron a la Federación solidarizarse con los enfermos y familiares.

Los inconformes con la administración federal, también exigieron la renuncia del Subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, quien en días recientes señaló que las protestas se tratan únicamente de “intensiones golpistas”.

La protesta se realizó de manera pacífica y a la par de la movilización nacional que se efectuó este día por el mismo problema.

Después de casi una hora, los enfermos y sus familias se retiraron sin ser atendidos.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

