Debe haber personal especializado para defender la niñez: padres de víctimas de abuso

Padres que han denunciado abuso sexual contra sus niños en escuelas de educación básica de México dieron sus testimonios sobre sus casos y cómo se dieron estos casos. Además, la Oficina de Derechos de la Infancia (ODI) acusa la existencia de abuso y explotación infantil en dichos espacios.

En entrevista para Heraldo Radio para el programa “A la 1” con Salvador García Soto, a través de José Luis Sánchez, “Martha” y “Luis” (seudónimos) explicaron cómo se dieron cuenta de que sus hijos habían sufrido un abuso sexual.

La señora “Martha” dijo que los cambios en los hijos son paulatinos, por lo que poco a poco cambió su comportamiento al jugar, cambiaba de un momento a otro, siendo muy explosivo y agresivo. Al momento del juego, aventaba muñecos, los rompía en pedazos, los amarraba o tapaba la boca.

“Luis”, además de lo dicho por "Martha", agregó que otros síntomas son el dolor de estómago, que se agudiza gradualmente, pérdida del apetito (prácticamente no comen), les da asco la comida. También manifiestan miedos inusuales como ir al baño solos, estar solos y pesadillas.

Por lo que indicó que se le debe dedicar mucha atención a los niños, y a su vez, empoderarlos, para que ellos sepan lo que es un juego bueno y uno malo, ya que los agresores los atacan diciéndoles que se trata de un juego y se da el abuso sexual mediante dicho juego. De esta manera, los menores también deben saber que otros no pueden tocar su cuerpo ni quitarles la ropa y que si los agreden deben de comentarles a sus papás, siendo importante un vínculo muy cercano entre padre e hijo.

Al preguntarles cómo había sido la respuesta por parte de las autoridades, la mujer respondió que “poco deseable” y “muy desafortunada”, ya que no tienen la capacitación ni las herramientas para defender a la niñez.

“No hay espacios adecuados, no hay esta objetividad de escucha para los pequeños. Pretenden hacer las entrevistas y recoger lo dicho por los pequeños como si fueran adultos… No hay una adecuada toma de declaración, el personal que está ahí… no tiene la más mínima idea de lo que les estamos expresando… muchas fallas, hablamos de tiempos de espera, hablamos de que quieran fragmentar la situación”, puntualizó “Martha”.

Por su parte, “Luis” declaró que fue “una experiencia lamentable” con las autoridades, ya que al llegar a la Fiscalía no estaba el personal correspondiente y tuvieron que esperar más de 12 horas para que fuera tomada la declaración, luego no tenían papel y que no se la podían entregar por escrito.

“Expresabas en tu denuncia los hechos y algunas cosas no las querían poner tal cual como tú las decías, argumentaban que eso no iba a servir, que mejor se colocaran palabras diferentes, o sea, una total negligencia para atender casos tan graves cono estos”, aseguró “Luis”.

Agregó que la Fiscalía debe de tener gente especializada para atender ese tipo de delitos, pero también para atender a las niñas y niños.

“Martha” dijo que su hijo ha mejorado con el tratamiento psicológico, pero que es una situación que van superando todos juntos. Aclaró que los apoyos que tiene son por cuenta propia.

Finalmente, “Luis” exigió al Estado que investigue participación de la Procuraduría, ya que no es posible que se queden en algunos agresores y no investigan más sobre los casos, debido a que se está hablando de “delincuencia organizada, abuso, explotación sexual infantil en escuelas que contrala el gobierno federal”.

También dijo que la atención que ha recibido su hijo es porque él se la ha dado y buscado, para que lo que pasó pueda ser superado.

