Pide Claudia Sheinbaum, no criminalizar a jóvenes que consumen marihuana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió no criminalizar a los jóvenes que consumen marihuana.

Dicha postura la da después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prohibición del consumo lúdico.

"Me parece bien que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto de acuerdo a lo que evaluaron en términos de esta solicitud que se hizo. Si este es el caso, también tendría que haber algunas modificaciones en el caso de la Ciudad de México.

"Lo que me parece más importante y creo que el tema central es no criminalizar a los jóvenes que consumen, sino finalmente lo que no estamos de acuerdo es la violencia que se genera alrededor de la venta de droga", sostuvo en videoconferencia de prensa.