Por pandemia, alumnos abandonan educación superior

En la recta final de su carrera, más de 51 mil alumnos abandonaron sus estudios a nivel superior a causa de la pandemia, de acuerdo con la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, elaborado por el Inegi.

Y es que, aunque sólo es 2.2 por ciento del total de la matrícula que se inscribió para el pasado ciclo escolar, representan también empleos perdidos en algunas entidades, entre ellas Puebla, Guanajuato y Jalisco, en 2020.

Hilda Patiño, directora del Departamento de Educación de la Ibero, consideró que no es la última oportunidad para los jóvenes que desertaron, pues pueden retomar sus estudios más adelante; no obstante, admitió que la pandemia sí creo una brecha muy grande, pues no todos cuentan con las herramientas necesarias para seguir con la educación a distancia, tales como los talleres presenciales o computadoras portátiles.

“Hubo bajas por la falta de prácticas profesionales en varias carreras y falta mayor acompañamiento al estudiante porque no se sabe lo que pasa después de la clase virtual o lo que hay detrás de la pantalla”, dijo.

Areli, exalumna de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), destacó que la falta de becas también repercutió en las bajas, pues, en su caso, la pérdida de empleo a raíz de la COVID-19, fue lo que no le permitió seguir con la carrera en Ciencias Políticas.

Los estados más afectados son Oaxaca y Michoacán. Hilda Patiño destacó que no fue un problema exclusivo de una entidad o sector, pues tanto escuelas públicas como privadas se vieron inmersas en dicho contratiempo.

Refirió que hay programas en desarrollo para reinsertar a los estudiantes para evitar que repercuta en una mala calidad de vida por la falta de oportunidades.

