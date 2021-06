Netflix confiesa cuál fue su PEOR ERROR durante esta pandemia; no lo podrás creer

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming por excelencia en el mundo, mucho más después de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, misma que provocó el distanciamiento social y el aislamiento. Esto, además de significar una forma de entretenimiento para gran parte de la población internacional, también significó un aumento en los suscriptores, pues la compañía alcanzó más de 200 millones de clientes que deseaban disfrutar de los beneficios de su catálogo.

Incluso, este fue uno de los medios más importantes para que la ceremonia de premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas pudiera realizarse; pues fue en esta plataforma donde se transmitieron gran parte de los títulos nominados, tales como: Mank, El juicio de los 7 de chicago, Más allá de la luna, Mi amigo el pulpo, entre otras. Una ventaja más de Netflix es que ofrece un extenso catálogo apto para todos los gustos y edades, lo que lo hace accesible para familias completas.

"Mank" estuvo nominada al Oscar. Foto: Twitter @AndresFBetan

Una promesa difícil de cumplir

Aunque podría parecer que la plataforma tuvo todo el éxito durante este casi año y medio de pandemia, la realidad es muy distinta. Este 2021, Netflix no ha podido mantener el mismo ritmo de producciones originales ni de estrenos y tampoco ha podido lograr que las personas prefieran quedarse en casa para disfrutar del cine, pues muchos países en el mundo ya están regresando a sus actividades cotidianas.

Aunque las actualizaciones al catálogo cada mes han permanecido, el servicio comenzó el año asegurando que estrenaría una película original cada semana, promesa que pudimos ver cumplida con Malcolm & Marie, Noticias del gran mundo y hasta con Fragmentos de una mujer, producción que le valió una nominación a Vanessa Kirby como mejor actriz. Sin embargo, la presión por continuar con este ritmo ha rebasado la capacidad de acción de la compañía y los usuarios se han quejado de la calidad de sus contenidos más recientes.

"Fragmentos de una mujer" fue una de sus películas más aclamadas. Foto: Twitter @AndresFBetan

Los fanáticos se quejan

Después de que la plataforma tuviera una racha de contenidos impactantes sin igual, los fanáticos de la compañía han optado por criticar la falta de contenido original, las temporadas sin objetivo de algunas series y hasta del atractivo de algunas películas que ya no han cumplido con sus expectativas. Aunque la intención de lanzar sus más grandes proyectos durante la pandemia fue una apuesta, parece que a mitad de año esta estrategia les está resultando contraproducente, tema que ha sido mencionado en repetidas ocasiones por parte de los internautas en aplicaciones como Twitter y Facebook. La preocupación más grande de la audiencia es que esta caída no pueda frenarse y el contenido de Netflix termine por ya no ser tan atractivo.

