AMLO pide participar en la consulta del juicio a ex presidentes

El presidente López Obrador pidió a los ciudadanos mexicanos que participen en la consulta para saber si se llevará a juicio a los último cinco presidentes de México. Esto porque considera que este importante ejercicio democrático no ha sido tan difundido como debería.

“Los medios no la van a promover, no les conviene. No dicen nada, dice la gente, porque no les conviene”, aseguró el titular del Ejecutivo, al plantear que los medios de comunicación no han hecho mucho ruido a la consulta.

La consulta popular que preguntará a los ciudadanos si quieren hacer un juicio contra los expresidentes, se celebrará el primero de agosto, con la instalación de al menos 59 mil casillas que instalará el Instituto Nacional Electoral. Los nombres que estarán en las boletas son los de Carlos Salinas de Goratri, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La consulta se realizará el primero de agosto de este año

FOTO: Archivo

AMLO no participará en la consulta

De acuerdo al Gobierno Federal, la celebración de la consulta tendrá un costo de 528 millones de pesos. En lo que respecta al día de la votación, López Obrador dijo que no participará en la decisión sobre el proceso legal de los ex presidentes. Esto porque, según sus palabras, quiere que el país piense en el futuro y se enfoquen en el combate a la corrupción.

“Sí, es un proceso importante. Yo siempre respeto a quienes dicen "ni perdón ni olvido", pero yo digo "perdón sí, olvido no". Dijo que la celebración de la consulta será importante, especialmente para que no se repita una situación tan lamentable como la que se vivió. Dijo que aún se padecen las consecuencias "de todas esas atrocidades, de todos esos saqueos, de todos esos abusos en materia de seguridad”.

gka