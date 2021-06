Lluvia no detuvo la marcha de la diversidad sexual en Mérida

La lluvia que azotó a Mérida este sábado no detuvo a las cientos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT+) que marcharon por las calles del Centro Histórico para festejar el orgullo de quiénes son y también para demandar a las autoridades yucatecas que respetan sus derechos humanos y combatan la homofobia.



La Mega Marcha de la Diversidad Sexual se llevó a cabo de manera presencial, luego de que el año pasado se realizó de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, por lo que en todo momento se le pidió a las y los presentes que cuidaran la sana distancia y usaran cubrebocas.



Las y los participantes salieron del parque de La Mejorada hacia la Plaza Grande a pie, en carros alegóricos, vehículos y bicicletas. Estuvieron acompañados de sus amigos, familiares, parejas y hasta sus mascotas, ondeando banderas con los colores del arcoíris y de la comunidad trans.



“Es un festejo al orgullo de quiénes somos y también festejamos la visibilidad de la diversidad sexual. De igual forma tiene un objetivo meramente político, pues recordamos y planteamos nuestras demandas tanto a la sociedad como a los Poderes del Estado de que todavía hay deudas hacia nuestros derechos en Yucatán”, declaró Armando Rivas Lugo, quien fue uno de los organizadores de la marcha.



Señaló que entre los pendientes está que el Congreso del Estado modifique el Código de Familia para legalizar el matrimonio igualitario, que se tipifiquen los crímenes de odio y que se implementen políticas pública enfocadas a la población trans.



Por su parte, Pablo Alemán Góngora, de la asociación civil Repavih, declaró que una de las cosas más importantes de la marcha es celebrar lo que se ha logrado a favor de lo derechos humanos de la comunidad LGBT+ “y hay defenderlo para que no se nos quite, no se nos arrebate”.



Asimismo indicó que tiene la esperanza de que este año sí se apruebe el matrimonio igualitarios en Yucatán, pues de lo contrario, habrá mucho daño no sólo a esta minoría, sino a toda la población yucateca que está sensible y pendiente de ese tema hacia sus hijos y sus amigos.



De hecho, informó que en la campaña electoral pasada la mayoría de los candidatos, que ahora son diputados electos, firmaron la Agenda LGBT+ en la que se comprometieron a impulsar iniciativas de ley a favor de dicha comunidad. Dijo que sólo los del PRI no mostraron interés.



“La mayoría firmó, ahí van a demostrar la congruencia que hay o no en este compromiso. Esta es una lucha por los derechos humanos, de todas y de todos”, agregó Alemán Góngora.



Durante la marcha se recordó que muchas personas LGBT+, sobre todo las más jóvenes, pasaron momentos difíciles durante el aislamiento en la pandemia, ya que tuvieron que convivir mucho tiempo con sus familiares agresores y homófobos en casa.

Por: Herbeth Escalante

dhfm