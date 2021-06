Morena, PAN y PRI, inician cabildeo por direcciones de San Lázaro

Morena, PAN y PRI en la Cámara de Diputados coincidieron que “sin agandalles” se repartirán en septiembre próximo las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, a diferencia del 2018 cuando la bancada del gobierno acaparó ambas posiciones para el primer año de la 64 Legislatura.

En entrevistas con El Heraldo de México, los diputados que se perfilan a dirigir los tres principales grupos de la cámara baja en la 65 Legislatura adelantaron su disposición de respetar la ley, lo que daría a Morena la presidencia de la Mesa y al PAN o al PRI el de la Jucopo durante el primer año de trabajos. Sin embargo, aclararon, todavía falta la negociación.

El actual coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, coincidió con la oposición, y sostuvo que en la designación de los órganos de gobierno se debe aplicar la ley, aunque aclaró que será parte de los acuerdos de quienes coordinen las bancadas a partir del próximo 1 de septiembre.

Añadió que la integración de los órganos de gobierno se conocerá, en el caso de la Mesa Directiva, el 28 de agosto y para la Junta de Coordinación Política el 2 de septiembre, lo demás, dijo, “son especulaciones”.

“La unidad y la estabilidad de un grupo tan numeroso como es el nuestro depende también de mucho que se cuide el proceso, si se descuida el proceso, si no se hace con aseo, si empiezan los aceleres, si empiezan las calentitas anticipadas le pasa a los que se anticipan, lo que le pasa a lo que los guajolotes de por mi tierra, el mole más rico de la región en Huiscolotla que por andar ‘gorogorogoro’ al día siguiente aparece en el mole”, dijo.

Jorge Romero, diputado del PAN y quien se perfila entre los candidatos para coordinar la bancada de su partido en la Cámara de Diputados en la 65 legislatura, aseguró que en el tema de la presidencia de los órganos de gobierno, específicamente la Junta de Coordinación Política, el bloque de contención (PAN, PRI y PRD) buscará que se cumpla la ley para que esta instancia se rote entre las tres primeras fuerzas parlamentarias.

Advirtió, además, que está en manos de Morena iniciar la legislatura con una actitud diferente o reventar el diálogo para imponerse “a la mala”, buscando la mayoría absoluta para obtener la presidencia de la Jucopo los tres años de la legislatura.

“Está en ellos ver si quieren empezar una nueva etapa de escucha, de diálogo, de parlamentar entre nosotros o si van a querer otra vez una etapa de montarse en su macho, a la brava, a la mala e hiperforzando el motor para tratar de sacar sus imposiciones que por cierto en esta ocasión, ya no van a poder porque ya no tienen los mismos números”, dijo.

En tanto, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien garantizó que en Morena “nosotros respetaremos la ley”, reveló a este diario sus aspiraciones para presidir la Mesa de la Cámara.

“Sin duda alguna me interesaría presidir la Mesa Directiva, es un alto honor; para mí sería muy importante salvaguardar ahí la neutralidad, el orden y la concordia en la conducción de los trabajos legislativos”, dijo.

Sobre la repartición de los órganos de gobierno señaló que no ve un escenario polémico, pues dijo que Morena respetará la ley, como el artículo 19 de la Ley Orgánica que marca que la presidencia de la Mesa tocará en orden decreciente entre las tres principales fuerzas; también, que este cargo no puede recaer en el mismo año en un diputado que pertenezca a la bancada que presida la Jucopo”.

“Está previsto en la ley, la ley así lo establece y nosotros respetaremos la ley y sin duda alguna no le veo mayor problema a eso: la ley establece que tanto la Junta como la Mesa se reparten entre las mayores fuerzas políticas. En el caso de la Mesa se empieza de mayor a menor y en el caso de la Junta no hay un orden, lo único que establece la ley es que no pueden coincidir”, dijo.

Para el priista Rubén Moreira, elegido próximo coordinador de su grupo, sería inválido que Morena crezca su bancada mediante “chapulineos” de diputados aliados, buscando crecer su bancada para controlar la Jucopo toda la legislatura.

“No es válido el trasvase de los diputados antes de la instalación de los órganos de gobierno y de los acuerdos correspondientes, por lo tanto los partidos políticos con más legisladores: PAN, PRI y Morena tendrán que distribuirse los órganos tal y como refleja el espíritu de la ley”, dijo.

A la pregunta de si el PRI buscará en el primer año de la 65 Legislatura presidir la Mesa Directiva o la Jucopo respondió que esto se definirá conforme a los intereses de su grupo y también en consulta con la coalición, de la que dijo ya es un tema sobre la mesa con el PAN y el PRD.

“Estaremos a lo que más nos convenga a su momento, es decir, yo tengo que reflexionarlo con la bancada, pero lo que sí te anticipo es que nos tocarán los dos en algún momento, uno primero y otro después. Ya queda la estrategia legislativa de nosotros, cuándo nos conviene estar en una u otra. Lo que si no permitiremos es que haya un agandalle a base de trasvase y de números inexitentes”, expuso.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

MAAZ