Anuncian sanciones a municipios por no instalar sistemas anticorrupción

El 20 por ciento de los municipios mexiquenses investigados por no instalar los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) serán sancionados, informó la Contraloría del Poder Legislativo a tres meses de iniciar 49 procedimientos.

Además, derivado de las denuncias presentadas por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en marzo, se logró subir a 77 las demarcaciones que conformaron sus sistemas. En julio de 2020, eran 48.

En entrevista, el contralor de la Cámara de Diputados, Juan José Hernández Vences, adelantó que de los 49 municipios en la mira, a un estimado de 10 impondrán amonestaciones y, en los casos graves, inhabilitaciones.

Señaló que esto se dará debido a que antes de iniciar los procedimientos no habían tenido ningún avance. Incluso, adelantó que Timilpan ya en breve será sancionado.

“Estamos previendo que aquellos que no hicieron nada antes de que se hiciera la denuncia van a caer en una responsabilidad. A qué me refiero: ellos tenían la obligación desde que entraron, pero no hicieron nada hasta que nosotros los estamos requiriendo”, declaró.

A partir de la colaboración con el los integrantes del CPC y con el inicio de procedimientos, son ya 77 los municipios que cumple con la ley de Sistema Anticorrupción, de los cuales

59 demarcaciones tienen sus tres integrantes del SMA; 12, únicamente dos integrantes; y uno, tiene seis. Recordó que estos sistemas se deben renovar cada año.

LAS INVESTIGACIONES

Juan José Hernández indicó que de los 49 municipios denunciados por no tener los Sistemas Anticorrupción, 11 están en proceso de sustanciación, es decir, de requerirlos para que presenten las pruebas.

El resto, afirmó, siguen en la etapa de investigación a tres meses de iniciar los procedimientos.

Por Gerardo García

dza