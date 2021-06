Inicia vacunación de 40 a 49 años en Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc

Esta mañana inició la vacunación de primera dosis contra la COVID-19 para personas de 40 a 49 años en las alcaldías Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc.

En un recorrido por el macrocentro del Palacio de los Deportes, en Iztacalco, se observó que la vacunación se lleva a cabo de manera fluida.

"Me siento mucho más tranquila, soy sobreviviente porque me enfermé en diciembre pasado, mi oxigenación bajó a 86 pero pude reponerme en una semana", comentó Karina Maribel Álvarez, de 43 años, después de recibir la primera dosis de la vacuna.

En el Palacio de los Deportes, único centro de aplicación en Iztacalco, el personal de salud del IMSS conforma las 70 células de vacunación en las cuales se puede inmunizar hasta 700 personas al mismo tiempo.

"Sentí muchos nervios porque no me gustan las inyecciones y se me bajó un poco la presión pero estoy bien, me checaron los médicos y dicen que estoy bien, que es por la vacuna", compartió Gabriela Cárdenas al salir del macrocentro.