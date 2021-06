Baja California destaca por alta índices de vacunación contra Covid-19

Baja California rebasó las dos millones de vacunas contra el COVID-19 convirtiéndose en una de las entidades con mayor población inoculada, aunque es necesario que los bajacalifornianos sigan atendiendo el llamado de asistir a los centros de inoculación, expresó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud estatal.

Al rendir su reporte sobre el COVID-19 y la mega jornada de vacunación, el funcionario reveló que son en total dos millones 13 mil 227 habitantes vacunados, de ellos un millón 571 mil 258 con la primera dosis; 441 mil 969 con segunda; y un millón 163 mil 949 con el esquema completo.

Destacó que el 43.22 por ciento de la población ya esta inmunizada completamente, y resaltó que el 71.41 por ciento de los jóvenes de 18 años de edad es el rango de edad ya protegido, ya que estos recibieron la vacuna “Johnson & Johnson”, que es de una sola dosis.

Reconoció que el día de hoy miles y miles de bajacalifornianos acudieron a los 16 centros de vacunación del territorio bajacalifornianos, tras una baja en la afluencia el domingo anterior, y advirtió que este 23 de junio se hará una evaluación sobre la meta, y dependiendo del resultado se determinará si la remesa J&J se envia a otra parte o se queda.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Miguel Mora, indicó que el Organismo solicitó a la Secretaría de Salud del estado, y se le marcó copia a la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, así como a la Dirección Municipal de Atención al Migrante, la inclusión de la población en contexto de movilidad humana en el esquema estatal de inoculación contra Covid-19.

El ombudsperson informó que este llamado surge a partir de la apertura de vacunación debido al cargamento de las dosis producidas por la empresa Johnson & Johnson que en estos momentos se ubican en la entidad.

Asimismo, Miguel Mora señaló que, por el momento, no tiene conocimiento de que haya existido una estrategia estructural para la inmunización de las personas en contexto de movilidad, aunque no descartó la posibilidad de que algunas se hayan acercado para recibir el antígeno, debido a que ya no está siento requerida una identificación oficial que acredite la ciudadanía mexicana.

Por: Atahualpa Garibay

dhfm