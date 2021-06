AMLO desmiente a consejeros del INE; "Hay presupuesto de sobra para la consulta"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral cuenta con el presupuesto necesario para la organización de la consulta ciudadana el próximo 1 de agosto, con la intención de preguntarle a la ciudadanía si deben o no ser juzgados los ex presidentes.

Sin embargo, criticó que los consejeros electorales digan que no alcanza con los más de 10 mil millones de pesos que tienen de presupuesto anual, con los cuales se pagan grandes sueldos, viáticos, vinos y buenos restaurantes.

“El INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil millones de pesos, pero la mitad se les da a los partidos políticos, que también eso hay que corregirlo, pero para todo ese dinero es para el aparato", explicó.

“Es el aparato electoral más costoso del mundo, entonces cómo no van ahorrar. Si los consejeros del INE ganan más que el Presidente de la República, pues no hay dinero para lo fundamental si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes y vinos, pues entonces sí, no les alcanza”, dijo.

Consideró que pueden difundir la consulta popular con tiempo, además todavía hay espacio para una buena organización.

En ese sentido, aprovechó para invitar a la ciudadanía para participar en la consulta popular para preguntarle a la gente si quiere o no que sean juzgados, de conformidad con la ley, a los ex presidentes.

Agregó que en el caso del ex presidente Carlos Salinas de Gortari puede ser juzgado porque entregó todos los bienes de la nación a sus allegados; en el caso de Ernesto Zedillo, con el Fobaproa, convirtió en deuda pública la que era de privados y todavía se sigue pagando.

Sobre el ex presidente Vicente Fox, dijo que puede ser juzgado por engañar a la gente con un cambio y se convirtió en un traidor de la democracia, pues “cargo los dados” para imponer a Felipe Calderón.

También dijo que en el caso de Calderón desató la guerra a la delincuencia, sin atender las causas, llevándose a cabo masacres y en el caso de Enrique Peña Nieto, puede ser juzgado “por los actos evidentes de corrupción”.

Francisco Nieto

gka