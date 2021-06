"Fue un periodo de decadencia" el que provocaron los ex presidentes Salinas de Gortari hasta Peña Nieto: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que los ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, han provocado decadencia y desigualdad en nuestro país. Esto lo dijo mientras anunciaba que la consulta para decidir si se enjuiciará a los ex presidentes, se realizará el domingo primero de agosto.

AMLO explicó que el INE será el organismo encargado de organizarla y explicó cuáles son las razones por las que se debería hacer el juicio, en su opinión.

López Obrador mencionó los nombres de los ex presidentes, uno a uno y dijo las razones por las que se debería hacer el juicio. Sobre Carlos Salinas dijo que entregó los bienes de nuestro país, con todas las privatizaciones que realizó. Además, habló sobre Ernesto Zedillo, del que piensa que debería ser juzgado por el caso Fobaproa, en el que las deudas de privados se convirtieron en deuda pública.

Sobre Vicente Fox, aseguró que engañó al pueblo y traicionó a la democracia de nuestro país. Además dijo que Felipe Calderón desató la guerra contra la delincuencia, sin atender las causas reales del narcotráfico. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, acusó que tuvo actos de corrupción durante su administración.

Por ello, dijo que los antecesores a él provocaron desestabilidad, pobreza y decadencia. Y aunque dijo que él no participaría en la consulta, dijo que es la oportunidad para que el pueblo decida si se juzga o no a los ex mandatarios federales.

