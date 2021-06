Retraso educativo por pandemia puede condenar la vida profesional de generaciones: Fátima Masse

Luego de que debido a la pandemia de Covid-19, millones de estudiantes de México y el mundo fueran obligados a trasladar sus estudios a una modalidad a distancia, por lo que las clases fueron, en su mayoría, impartidas a través de medios electrónicos; el rezago educativo generado por la emergencia sanitaria es un problema grave y tangente que debe ser atendido.

Así lo consideró la directora de sociedad incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Fátima Masse, quien en entrevista con Jesús Martin Mendoza para El Heraldo TV, destacó que la situación es tan grave que se podría considerar que se han perdido el aprendizaje equivalente a dos años.

Estos datos desalentadores surgen como evidencia de que a pesar de los programas emergentes surgidos para compensar las clases presenciales, estos aparentemente no han sido efectivos, generando un rezago grave porque puede condenar o marcar la vida profesional de esta generaciones si no se atiende, destacó la experta.

Se deba trabajar en programas de compensación

Para Fátima Masse desde ya se debe comenzar a trabajar en cómo compensar estos rezagos de cara el inicio de los nuevos ciclos escolares, así como incorporar las nuevas habilidades adquiridas, pues si bien no existe un estudio concreto que dé cuenta de estas, la pandemia bien pudo desarrollar una capacidad autodidacta entre los niños y jóvenes.

Sin embargo, la experta del IMCO destacó que también hacen falta elementos para hacer el diagnóstico completo sobre la pérdida de habilidades así como el desarrollo de otras cuantas.

Pese a todo Fátima Masse, dijo que existe la certeza de que los estudiantes no han aprendido lo mismo de forma virtual que presencial, aunado a que la situación de todos los hogares no es la misma, pues no se ha considerado que desde antes ya existía un grave riesgo de no aprender por falta de dispositivos o de contar con una persona guía para la educación de los menores en casa.

Es por ello que se deben ajustar los planes de estudio, por lo que regresar simplemente a lo que era antes la educación no sería lo adecuado sin antes atender el atraso, eso cuando a que México ya registraba un retraso académico antes de la pandemia, concluyó la experta.

SSB