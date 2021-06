Pese a semáforo verde, hay repunte de COVID-19 y contagios en vacunados en México

El COVID-19 en México aún sigue pese a que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde en varios estados, según informó el médico internista e infectólogo, Francisco Moreno, el cual ha sido un pilar durante la crisis sanitaria por SARS-CoV-2 en la nación.

En entrevista con "Noticias con Javier Alatorre" de Heraldo Media Group, el doctor afirmó que el repunte se dio en entidades del país como es el caso de Baja California Sur y Yucatán, ya que relajamos las medidas sanitarias.

Respecto a la cuestión de si estar vacunado protege totalmente del virus, el infectólogo señaló que era un mito pues haber sido inmunizado con una inyección contra el SARS-CoV-2, no quiere decir que no se pueda dar un contagio.

"La vacuna protege de que tengas una evolución delicada o grave, pero no quiere decir que esta te pueda proteger de que no te puedas contagiar. En Estados Unidos, un estudio de 101 millones de personas, publicó que personas que fueron inmunizadas dieron positivo a COVID. Algunas personas incluso fallecieron, ya sea porque la vacuna no tuvieron una buena reacción o tuvieron comorbilidades, por eso digo que no exenta de enfermarse".