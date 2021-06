López-Gatell se convirtió en nuestro maestro: López Obrador

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aprovechó la intervención de Hugo López-Gatell para agradecer su labor durante la pandemia por Covid-19. AMLO resaltó que durante un poco más de un año, el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, estuvo trabajando sin descanso, dando reportes permanentes, en las conferencias de la tarde y durante algunas Mañaneras en Palacio Nacional.

“Durante mucho tiempo se convirtió en nuestro maestro, orientándonos e informándonos. Lo considero un profesional de primer orden, un hombre que conoce su profesión, un destacado medico especialista y un hombre honesto, responsable. Es un ejemplo de servidor publico”, dijo López Obrador en su mensaje.

López Obrador agradeció la labor de López-Gatell

FOTO: Leslie Pérez

"Le tocó enfrentar momentos difíciles"

López Obrador aseguró que a López-Gatell le tocó enfrentar la situaciones mas difíciles, la incomprensión de los adversarios de su administración y que resistió provocaciones de todo tipo. AMLO dijo estar muy contento con su trabajo y su desempeño para conducir este proceso de la pandemia por Covid-19.

“Levantamos el sistema de salud del suelo. No habían camas ni equipos, no habían médicos, enfermeras, no había nada. Pero a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia, nadie se quedó sin ser atendido. Todos tuvieron la posibilidad de estar en una cama de hospital. Y ahora todos los mexicanos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación”, explicó el titular del Ejecutivo.

El presidente López Obrador indicó que las cifras que tiene México por la pandemia "dan cuenta que en nuestro país sí hubo un plan eficaz".

Para justificar esta idea, explicó que México está en el lugar 19 de fallecidos, por cada millón de habitantes. Además aseguró que México tiene menos fallecidos que países como Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

