Impulsan igualdad de género desde las empresas y ofrecen bolsa de apoyo económico

El 47 por ciento de las mujeres en Jalisco tienen empleo y hay una mujer por cada 10 hombres en un puesto directivo o en un puesto de alta toma de decisión, las mujeres tienen una complicación laboral y la responsabilidad social para el cuidado además de las tareas domésticas, por eso, las mujeres pasan el doble o hasta el triple de tiempo haciendo tareas de cuidado y trabajo no remunerado a diferencia de los hombres que pasan una tercera parte de su tiempo en tareas de este tipo, en algunos casos ni siquiera ese tiempo.

Así, para alcanzar la igualdad y acotar las brechas de desigualdad es necesario ofrecer a las mujeres la posibilidad de tener mejores ingresos, políticas al interior de las empresas que les permita compaginar otros roles, como el de madre, con el de profesional, porque a pesar de que según las estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), mujeres que tienen carrera profesional concluida perciben hasta 12 por ciento menos que un hombre.

Paola Lazo Corvera, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, detallo que, con datos del INEGI que nos hacen referencia sobre lo que sería la brecha salarial, es decir, esta diferencia que hay todavía entre los salarios que perciben los varones y los que reciben las mujeres.

"Encontramos que en el 2018, las mujeres ganaban 62 por ciento menos que los hombres, esto es en promedio, si nosotros promediamos los salarios de todas las mujeres y los salarios de todos los hombres, que perciben un salario, las mujeres estarían ganando en México el 62 por ciento menos", detalló la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Además, el 52 por ciento de la población económicamente activa en Jalisco, 39.42 por ciento son mujeres y 60.58 son hombres, lo que también impacta en una diferencia importante destacó Lazo Corvera y es por eso que se busca que las empresas contraten a más mujeres, de las mujeres no económicamente activas en el 2020, representan el 47.8 de la población de 12 años y más en el estado y el 60 por ciento de este grupo, se dedica a los quehaceres del hogar y solo el 25.5 por ciento son estudiantes y las demás tienen alguna discapacidad o ya están jubiladas.

Sobre las mujeres trabajadoras independientes que no están en la formalidad, que al no tener prestaciones ni estar dentro de esquemas laborales formales, no cuentan con apoyos de salud u otras prestaciones, además de horario lo que las pone también en desventaja, y de este rubro son 21 por ciento del total de mujeres económicamente activas.

"Que las mujeres puedan balancear las tareas de cuidado que tienen que asumir con sus tareas profesionales y laborales y también que los hombres se corresponsabilicen de estas tareas y de estas medidas de cuidado; si las empresas no ponen atención en este tipo de acciones seguiremos con este mismo tipo de brechas y desigualdades y no podemos subsanar y mejorar las condiciones de vida de todas las familias en el Estado de Jalisco", puntualizó.

Apoyo para el pago de nómina en las empresas que contratan mujeres, que tengan al frente a una mujer o la adecuación de espacios como lactarios, son algunas de las opciones para los que se puedan obtener recursos a través del fondo de apoyo a empresarias de alto impacto 2021 que anunció el Gobierno de Jalisco.

Valeria McMillan, directora para el desarrollo de capacidades para las mujeres, explicó que esta bolsa ha apoyado a 256 mujeres en el 2019 con apoyos económicos de 90 mil pesos y de 270 mil pesos en modalidad grupal, en donde podían participar hasta cinco integrantes.

En el 2020, el programa cambió por la pandemia y el presupuesto del programa se sumó al de apoyo para reactivación económica a través del Programa Reinicia en donde se beneficio a 560 empresarias y casi tres mil 500 empleadas, de las cuales dos mil 584 fueron mujeres. Los apoyos que se entregaron fueron 10 mil pesos por persona empleada con un máximo de 150 mil pesos por empresa.

Las bases de estos apoyos se dividen en dos grupos el “A”, en el que sólo podrán participar mujeres que encabezan empresas o negocios, para que puedan abrir más espacios formales para este sector de la población y los apoyos van de los 50 mil a los 250 mil pesos según los alcances del proyecto; y el grupo “B”, donde podrán participar tanto mujeres como hombres que encabecen una empresas o negocio en el cual se impulse la perspectiva de género, se pretenda contratar a más mujeres y principalmente se tenga equidad en los puestos de toma de decisiones, en este sentido se les denominará “personas morales” tal como las clasifica el Sistema de Atención Tributaria (SAT).

La convocatoria está abierta desde hoy, 15 de junio y cierra el próximo 10 de julio. Las bases y detalles para acceder a este fondo de apoyo, se pueden consultar en las redes oficiales del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Por: Mayeli Mariscal

DRV